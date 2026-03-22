Não há motivos de preocupação quanto ao estado físico de Mario Gila. O zagueiro da Lazio saiu já no meio do primeiro tempo da partida contra o Bologna devido a um problema físico que não parecia nada bom. O jogador espanhol demonstrava sinais de dor e, após uma entrada para desarmar Castro, ficou no chão com dores. Com a intervenção da equipe médica da Lazio, veio imediatamente o pedido de substituição para o jogador nascido em 2000, que tocava a parte interna da coxa direita no momento da troca. Desde o início da temporada, foram várias as lesões musculares que afetaram Gila em particular, mas também praticamente todo o elenco da equipe de Sarri. No Dall'Ara, parecia, portanto, mais um caso, mas, ao que parece, a situação seria menos grave do que o previsto.
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Lazio: nada grave para Gila: veja como está o zagueiro espanhol
PROBLEMA ANTIGO
No final da partida, diante dos repórteres na zona mista, o assistente de Sarri (que hoje estava suspenso), Marco Ianni, esclareceu a situação do jogador: “Gila vinha há semanas com uma inflamação no joelho; acho que foi uma recidiva dessa inflamação. Ele quis aguentar firme, treinou pouco, mas queria estar em campo — ele merece um aplauso. A recidiva da inflamação vai fazer com que aproveitemos a pausa, na esperança de tê-lo de volta contra o Parma”.
OTIMISMO
Uma esperança que parece estar bem fundamentada. Segundo rumores vindos de fontes internas, o próprio jogador percebeu naquele momento que não valia a pena arriscar mais e que seria melhor parar imediatamente, assim que sentiu o agravamento da inflamação que já havia sofrido anteriormente. A substituição foi solicitada repentinamente, sobretudo por essa razão de precaução. E, de fato, a decisão parece ter valido a pena: nas próximas horas, Gila passará pelos exames necessários, que dirão se as sensações são verdadeiras ou não; mas há, de qualquer forma, um otimismo cauteloso em relação às suas condições. A pausa servirá, portanto, também para que o jogador descanse e se recupere completamente, para que ele volte a estar em plena forma na reta final da temporada.