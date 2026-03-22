Lazio: nada grave para Gila: veja como está o zagueiro espanhol

Não há motivos de preocupação quanto ao estado físico de Mario Gila. O zagueiro da Lazio saiu já no meio do primeiro tempo da partida contra o Bologna devido a um problema físico que não parecia nada bom. O jogador espanhol demonstrava sinais de dor e, após uma entrada para desarmar Castro, ficou no chão com dores. Com a intervenção da equipe médica da Lazio, veio imediatamente o pedido de substituição para o jogador nascido em 2000, que tocava a parte interna da coxa direita no momento da troca. Desde o início da temporada, foram várias as lesões musculares que afetaram Gila em particular, mas também praticamente todo o elenco da equipe de Sarri. No Dall'Ara, parecia, portanto, mais um caso, mas, ao que parece, a situação seria menos grave do que o previsto.