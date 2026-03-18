Lazio, mau golpe para Zaccagni: ele sofreu uma lesão muscular e vai perder os playoffs com a Itália

Lesão delicada, já que se trata de uma lesão de gravidade média, com tempo de recuperação superior a um mês: ele vai perder o próximo jogo contra o Bologna, os jogos da Seleção Italiana, mas também os jogos contra Parma, Fiorentina e Napoli em abril. Ele tentará se concentrar no desafio mais importante da temporada da Lazio, ou seja, a partida de volta da semifinal da Coppa Italia contra a Atalanta, em 22 de abril, mas seria necessária uma recuperação realmente rápida. Caso contrário, ele trabalhará para voltar contra a Udinese em 26 de abril, ou seja, na 34ª rodada. Não se pode dizer que a temporada acabou, mas Zaccagni só voltará para as últimas partidas.