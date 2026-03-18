Mau golpe para Mattia Zaccagni na Lazio e não só: o lateral italiano sofreu uma lesão muscular, o que o impedirá de disputar as eliminatórias com a camisa da Seleção e o obrigará a ficar afastado dos gramados por um período considerável. Veja abaixo o comunicado oficial e o tempo de recuperação.
Traduzido por
Lazio, mau golpe para Zaccagni: ele sofreu uma lesão muscular e vai perder os playoffs com a Itália
O COMUNICADO
Mais uma lesão nesta temporada até agora decepcionante e marcada pelo azar. A notícia foi divulgada pelo próprio clube por meio de um comunicado oficial: “Hoje, após uma consulta entre a equipe médica composta pelo Prof. Ivo Pulcini, pelo Prof. Fabio Rodia e pelo médico do clube, Dr. Italo Leo, a S.S. Lazio comunica o seguinte. Durante a partida do campeonato entre Lazio e Milan, Mattia Zaccagni sofreu uma lesão muscular pós-traumática de gravidade média no vasto medial e no vasto intermediário da coxa direita. O atleta já iniciou o protocolo de recuperação”, diz o comunicado.
TEMPOS DE RECUPERAÇÃO
Lesão delicada, já que se trata de uma lesão de gravidade média, com tempo de recuperação superior a um mês: ele vai perder o próximo jogo contra o Bologna, os jogos da Seleção Italiana, mas também os jogos contra Parma, Fiorentina e Napoli em abril. Ele tentará se concentrar no desafio mais importante da temporada da Lazio, ou seja, a partida de volta da semifinal da Coppa Italia contra a Atalanta, em 22 de abril, mas seria necessária uma recuperação realmente rápida. Caso contrário, ele trabalhará para voltar contra a Udinese em 26 de abril, ou seja, na 34ª rodada. Não se pode dizer que a temporada acabou, mas Zaccagni só voltará para as últimas partidas.