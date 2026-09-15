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CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Lazio: Icardi fica mais distante; Gattuso e as contas do clube por trás do não

Lazio
M. Icardi
Parma
Mercado da bola
Inter de Milão
Juventus

Sem contratação sem custo para a Lazio, o argentino continua no mercado

Primeiro a investida no verão, depois a mudança de rumo, em seguida a retomada do interesse, a nova aceleração. E agora? A fumaça preta que, salvo reviravoltas clamorosas, será definitiva. A novela Mauro Icardi para a Lazio foi, na prática, interrompida, com o atacante ex-Inter permanecendo entre os jogadores sem clube e ouvindo novas propostas sem custos de transferência.


  • Dúvidas econômicas

    Por trás do não, os motivos são diferentes e levam em duas direções opostas, mas ambas fundamentais. A primeira diz respeito às contas do clube, que, como se sabe, estão sob pressão sobretudo no squad cost ratio (o índice do impacto dos custos do elenco nas contas anuais do clube), que permite a inscrição no campeonato e as várias liberdades no mercado. Em essência, Icardi nunca recebeu de fato uma oferta de contrato e de salário próxima às suas exigências, apesar do esforço feito pelo clube, que não quis e não pôde ir além.

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  • O não de Gattuso

    Além disso, como já havia acontecido também ao longo do verão, quem manifestou as maiores dúvidas sobre essa possibilidade de mercado foi justamente o técnico da Lazio, Gennaro Gattuso.

    O argentino não é o atacante ideal para o jogo que ele tem em mente, mas, acima de tudo, escolheu e aprovou no fim da janela a contratação de Andrea Pinamonti como camisa 9 titular e não tem nenhuma intenção de voltar atrás na confiança no ex-Sassuolo. A contratação de Icardi, de fato, não só colocaria pressão desnecessária sobre o artilheiro italiano, mas também sobre as suas escolhas.

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