Lazio: Icardi fica mais distante; Gattuso e as contas do clube por trás do não

Além disso, como já havia acontecido também ao longo do verão, quem manifestou as maiores dúvidas sobre essa possibilidade de mercado foi justamente o técnico da Lazio, Gennaro Gattuso.

O argentino não é o atacante ideal para o jogo que ele tem em mente, mas, acima de tudo, escolheu e aprovou no fim da janela a contratação de Andrea Pinamonti como camisa 9 titular e não tem nenhuma intenção de voltar atrás na confiança no ex-Sassuolo. A contratação de Icardi, de fato, não só colocaria pressão desnecessária sobre o artilheiro italiano, mas também sobre as suas escolhas.