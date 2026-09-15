Primeiro a investida no verão, depois a mudança de rumo, em seguida a retomada do interesse, a nova aceleração. E agora? A fumaça preta que, salvo reviravoltas clamorosas, será definitiva. A novela Mauro Icardi para a Lazio foi, na prática, interrompida, com o atacante ex-Inter permanecendo entre os jogadores sem clube e ouvindo novas propostas sem custos de transferência.
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Lazio: Icardi fica mais distante; Gattuso e as contas do clube por trás do não
Dúvidas econômicas
Por trás do não, os motivos são diferentes e levam em duas direções opostas, mas ambas fundamentais. A primeira diz respeito às contas do clube, que, como se sabe, estão sob pressão sobretudo no squad cost ratio (o índice do impacto dos custos do elenco nas contas anuais do clube), que permite a inscrição no campeonato e as várias liberdades no mercado. Em essência, Icardi nunca recebeu de fato uma oferta de contrato e de salário próxima às suas exigências, apesar do esforço feito pelo clube, que não quis e não pôde ir além.
O não de Gattuso
Além disso, como já havia acontecido também ao longo do verão, quem manifestou as maiores dúvidas sobre essa possibilidade de mercado foi justamente o técnico da Lazio, Gennaro Gattuso.
O argentino não é o atacante ideal para o jogo que ele tem em mente, mas, acima de tudo, escolheu e aprovou no fim da janela a contratação de Andrea Pinamonti como camisa 9 titular e não tem nenhuma intenção de voltar atrás na confiança no ex-Sassuolo. A contratação de Icardi, de fato, não só colocaria pressão desnecessária sobre o artilheiro italiano, mas também sobre as suas escolhas.
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