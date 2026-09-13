Lazio, a brincadeira de Gattuso: “Saí de Milan e Napoli, e eles ganharam o Scudetto”

"A minha história como treinador diz uma coisa: quando saio do Milan, eles ganham o campeonato; quando saio do Napoli, eles ganham o campeonato. Eu trabalho para fazer meus jogadores entenderem como melhorar a cada dia, trabalho a disciplina, a pontualidade, o estabelecimento de regras. Os jogadores reconhecem isso em mim, e eu faço questão. Trabalhamos nisso desde o primeiro dia, é normal, quando você lida com rapazes de bem, fazê-los entender que o trabalho compensa. Começamos esse caminho e preciso agradecer a este grupo pela forma como está se comportando. Se conseguimos fazer essas atuações, o mérito é deles".





“O diretor esportivo Fabiani falou em objetivo Europa? Nós já temos pressão suficiente sobre nós, jogar nas condições em que estamos jogando não é fácil, e não é correto falar de Europa. Não é uma polêmica, não quero fugir da responsabilidade, porque quando se treina um clube como a Lazio você sempre tem de pensar em fazer coisas importantes. O nosso objetivo é pensar jogo a jogo. Não concordo quando se diz que o objetivo mínimo é a Europa; depois, se quisermos nos enganar, dizemos isso, mas não é para fazer polêmica, simplesmente é uma pressão inútil. Não importa o adversário, o que sempre importa é a atitude, e nós temos de ser bons em seguir por esse caminho. Vimos que, quando não estamos brilhantes, nos tornamos vulneráveis; esse é o aspecto em que temos de melhorar, e só podemos fazer isso com trabalho. Depois, faz parte sofrer contra o Milan, mas ficamos com esse ponto".