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Ezequiel Lavezzi(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Lavezzi Junior, duas assistências em nome do pai: a promessa do Pocho para o Pochito

T. Lavezzi
Barracas Central
Napoli

No Barracas Central, grande atuação de Tomás Lavezzi, filho do ex-atacante do Napoli e da seleção argentina

Em um momento de dificuldade e dor, em uma fase delicada de sua vida, o primeiro pensamento de Ezequiel Lavezzi, ex-atacante do Napoli e da seleção argentina, foi para o filho: "Eu disse a mim mesmo que não podia arruinar a vida do meu filho". Ao longo da recente entrevista, na qual também falou sobre sua doença (LEIA AQUI), o Pocho falou nesses termos sobre seu filho, Tomas, nascido em 2005 e jogador do Barracas Central.


Na 11ª rodada do campeonato Clausura, o jovem de 21 anos Tomas Lavezzi foi protagonista na vitória do Barracas por 3 a 2 sobre o Atletico Tucuman, fora de casa. Os gols da vitória dos visitantes foram marcados por Taborda e Orsini (doblete), com o gol decisivo aos 93 minutos. Lavezzi Júnior, que entrou em campo vindo do banco aos 46 minutos, deu as duas assistências para os gols do Guapo Nicolas Orsini.

  • O Pochito Lavezzi chama atenção pela incrível semelhança física com o pai: o porte físico, o cabelo, a corrida, o drible e as assistências. Igual também é a posição: ponta, que pode ser escalado tanto entre os três da frente em um trio ofensivo quanto como meia pelos lados em um 4-4-2.


    Criado no Unión de Santa Fe, Tomas Lavezzi soma até aqui 14 jogos pelo Barracas Central (equipe atualmente na oitava posição do Grupo B do torneio Clausura da Liga Profesional), com as duas primeiras assistências registradas justamente na última partida.


    Nos movimentos em campo do Pochito, em suas assistências e nas palavras do pai há um fio luminoso de amor que liga pai e filho a uma promessa e ao campo de futebol.


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