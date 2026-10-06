Lavezzi Junior, duas assistências em nome do pai: a promessa do Pocho para o Pochito

Em um momento de dificuldade e dor, em uma fase delicada de sua vida, o primeiro pensamento de Ezequiel Lavezzi, ex-atacante do Napoli e da seleção argentina, foi para o filho: "Eu disse a mim mesmo que não podia arruinar a vida do meu filho". Ao longo da recente entrevista, na qual também falou sobre sua doença (LEIA AQUI), o Pocho falou nesses termos sobre seu filho, Tomas, nascido em 2005 e jogador do Barracas Central.





Na 11ª rodada do campeonato Clausura, o jovem de 21 anos Tomas Lavezzi foi protagonista na vitória do Barracas por 3 a 2 sobre o Atletico Tucuman, fora de casa. Os gols da vitória dos visitantes foram marcados por Taborda e Orsini (doblete), com o gol decisivo aos 93 minutos. Lavezzi Júnior, que entrou em campo vindo do banco aos 46 minutos, deu as duas assistências para os gols do Guapo Nicolas Orsini.