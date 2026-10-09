Para enfrentar o novo Parma e recomeçar bem no campeonato, a Inter deve fazer um pouco de rodízio: no ataque, certamente estará Marcus Thuram, não convocado por Zidane para os compromissos da Nations League com a França e trabalhando em Appiano nestas semanas. Ao lado dele, um entre Pio Esposito e Bonny, com o ex da equipe como favorito. Sinais importantes devem chegar depois do treino de hoje, o primeiro de fato para Lautaro após a atividade de ontem, que o argentino quis fazer apesar da longa viagem e do fuso horário. Obviamente, a opinião de Lautaro tem um peso específico, mas a ideia da comissão técnica da Inter é dar a ele uma rodada de descanso contra o Parma. Ou ao menos fazê-lo começar no banco.