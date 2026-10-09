Nenhum risco, nenhuma forçação. Cristian Chivu ainda não tomou uma decisão, mas avalia seriamente deixar Lautaro Martinez fora do time titular para o duelo contra o novo Parma de Alberto Gilardino, marcado para amanhã, às 18h, no Meazza. Uma escolha ligada ao desgaste do Toro, que jogou as três partidas da Argentina, sempre como titular: 75 minutos contra a Bolívia, 45 contra Burkina Faso e 79 contra o Benin, na noite da despedida de Messi da Albiceleste. Uma pausa, a das seleções, que permitiu ao capitão da Inter superar Kun Aguero na lista histórica de artilheiros da Argentina, subindo ao terceiro lugar com 42 gols. Isso graças aos gols marcados contra Bolívia e Burkina Faso.
Lautaro Martinez, sem riscos. A Inter o preserva para a maratona de jogos
Rodada de descanso
Para enfrentar o novo Parma e recomeçar bem no campeonato, a Inter deve fazer um pouco de rodízio: no ataque, certamente estará Marcus Thuram, não convocado por Zidane para os compromissos da Nations League com a França e trabalhando em Appiano nestas semanas. Ao lado dele, um entre Pio Esposito e Bonny, com o ex da equipe como favorito. Sinais importantes devem chegar depois do treino de hoje, o primeiro de fato para Lautaro após a atividade de ontem, que o argentino quis fazer apesar da longa viagem e do fuso horário. Obviamente, a opinião de Lautaro tem um peso específico, mas a ideia da comissão técnica da Inter é dar a ele uma rodada de descanso contra o Parma. Ou ao menos fazê-lo começar no banco.
CALENDÁRIO CHEIO
A Inter, como todas as equipes envolvidas nas copas, jogará a cada três dias até 8 de novembro, partida marcada no calendário antes da pausa de novembro para os compromissos das seleções nacionais. No sábado, às 18h, jogará em casa contra o Parma; na terça-feira, 13 de outubro, às 21h, receberá o Bruges no Meazza; no sábado, 17 de outubro, às 18h, atuará no Dall’Ara contra o Bologna; na quarta-feira, 21 de outubro, às 21h, enfrentará em casa o Shakhtar Donetsk; depois, no domingo, 25 de outubro, às 12h30, medirá forças com a Fiorentina, também em casa; na quarta-feira, 28, no meio de semana, jogará em Veneza; no sábado, 31 de outubro, às 20h45, haverá o dérbi contra o Milan, fora de casa; na terça-feira, 3 de novembro, às 21h, Champions novamente em Roterdã contra o Feyenoord; e em 8 de novembro, às 18h, a partida do campeonato contra o Como de Cesc Fàbregas.
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