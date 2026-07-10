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Lamine Yamal quer que a Argentina chegue à final da Copa do Mundo; o craque da Espanha está de olho na camisa de Lionel Messi
Yamal revela seu maior sonho
Yamal, jovem promessa do Barcelona e jogador da seleção espanhola, revelou abertamente suas grandes ambições em um questionário sobre a Copa do Mundo concedido ao Mundo Deportivo. O talentoso ponta afirmou que está ansioso por um confronto dos sonhos contra a Argentina, caso a La Roja chegue à final. O maior desejo de Yamal não é apenas levar seu país à glória, mas também garantir a rara oportunidade de trocar camisas com a lenda do futebol e ex-ícone do Barça, Messi.
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Adolescente quer a camisa do Messi
Durante uma breve entrevista em que falou sobre suas preferências e metas pessoais neste importante torneio, Yamal deu uma resposta categórica. Quando questionado sobre com qual jogador ele gostaria de trocar de camisa, ele respondeu: “Com o Messi.”
E quando questionado sobre quem ele gostaria de enfrentar caso a Espanha chegue à final, o jovem jogador de ascendência marroquina respondeu: “A Argentina.”
Yamal aponta a maior surpresa da Copa do Mundo
O torneio na América do Norte tem sido repleto de revelações surpreendentes, com muitas equipes e jogadores conquistando os corações e as mentes do público. Questionado sobre a maior surpresa até o momento, Yamal citou o herói marroquino Ismael Saibari. O atacante, cuja transferência do PSV para o Bayern de Munique foi confirmada durante a competição, marcou gols em três partidas consecutivas antes de converter o pênalti decisivo na vitória nos pênaltis contra a Holanda. Infelizmente, porém, o jogador de 25 anos sofreu uma lesão contra o Canadá e teve que ficar de fora da derrota nas quartas de final para a França.
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Confrontos de peso pesado aguardam as estrelas
Antes que essa final dos sonhos possa se concretizar, a Espanha precisa primeiro superar o obstáculo da seleção da Bélgica, que está invicta há 18 partidas, no confronto das quartas de final desta sexta-feira, no Los Angeles Stadium. A partida dá a Yamal a oportunidade de ampliar seu recorde histórico como o primeiro jogador espanhol a ser titular em três jogos da fase eliminatória da Copa do Mundo antes dos 19 anos.
Enquanto isso, Messi e a seleção argentina, que vem de uma sequência de 12 vitórias consecutivas, também devem se preparar para enfrentar um desafio contra a Suíça no Kansas City Stadium, no domingo.
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