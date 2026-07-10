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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Lamine Yamal quer que a Argentina chegue à final da Copa do Mundo; o craque da Espanha está de olho na camisa de Lionel Messi

L. Yamal
Espanha
Copa do Mundo
Argentina
L. Messi

A revelação espanhola Lamine Yamal tem como meta uma final dos sonhos na Copa do Mundo contra a Argentina, atual campeã, e revelou seu desejo de trocar de camisa com o ícone Lionel Messi. O jovem astro do Barcelona preferiu manter os pés no chão em relação às promessas feitas antes do torneio, insistindo que conquistar o prestigioso troféu é o único objetivo que realmente importa.

  • Yamal revela seu maior sonho

    Yamal, jovem promessa do Barcelona e jogador da seleção espanhola, revelou abertamente suas grandes ambições em um questionário sobre a Copa do Mundo concedido ao Mundo Deportivo. O talentoso ponta afirmou que está ansioso por um confronto dos sonhos contra a Argentina, caso a La Roja chegue à final. O maior desejo de Yamal não é apenas levar seu país à glória, mas também garantir a rara oportunidade de trocar camisas com a lenda do futebol e ex-ícone do Barça, Messi.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adolescente quer a camisa do Messi

    Durante uma breve entrevista em que falou sobre suas preferências e metas pessoais neste importante torneio, Yamal deu uma resposta categórica. Quando questionado sobre com qual jogador ele gostaria de trocar de camisa, ele respondeu: “Com o Messi.”

    E quando questionado sobre quem ele gostaria de enfrentar caso a Espanha chegue à final, o jovem jogador de ascendência marroquina respondeu: “A Argentina.”

  • Yamal aponta a maior surpresa da Copa do Mundo

    O torneio na América do Norte tem sido repleto de revelações surpreendentes, com muitas equipes e jogadores conquistando os corações e as mentes do público. Questionado sobre a maior surpresa até o momento, Yamal citou o herói marroquino Ismael Saibari. O atacante, cuja transferência do PSV para o Bayern de Munique foi confirmada durante a competição, marcou gols em três partidas consecutivas antes de converter o pênalti decisivo na vitória nos pênaltis contra a Holanda. Infelizmente, porém, o jogador de 25 anos sofreu uma lesão contra o Canadá e teve que ficar de fora da derrota nas quartas de final para a França.

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  • yamal Tielemans(C)Getty images

    Confrontos de peso pesado aguardam as estrelas

    Antes que essa final dos sonhos possa se concretizar, a Espanha precisa primeiro superar o obstáculo da seleção da Bélgica, que está invicta há 18 partidas, no confronto das quartas de final desta sexta-feira, no Los Angeles Stadium. A partida dá a Yamal a oportunidade de ampliar seu recorde histórico como o primeiro jogador espanhol a ser titular em três jogos da fase eliminatória da Copa do Mundo antes dos 19 anos.

    Enquanto isso, Messi e a seleção argentina, que vem de uma sequência de 12 vitórias consecutivas, também devem se preparar para enfrentar um desafio contra a Suíça no Kansas City Stadium, no domingo.

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