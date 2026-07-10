Lamine Yamal quer que a Argentina chegue à final da Copa do Mundo; o craque da Espanha está de olho na camisa de Lionel Messi

Antes que essa final dos sonhos possa se concretizar, a Espanha precisa primeiro superar o obstáculo da seleção da Bélgica, que está invicta há 18 partidas, no confronto das quartas de final desta sexta-feira, no Los Angeles Stadium. A partida dá a Yamal a oportunidade de ampliar seu recorde histórico como o primeiro jogador espanhol a ser titular em três jogos da fase eliminatória da Copa do Mundo antes dos 19 anos.

Enquanto isso, Messi e a seleção argentina, que vem de uma sequência de 12 vitórias consecutivas, também devem se preparar para enfrentar um desafio contra a Suíça no Kansas City Stadium, no domingo.