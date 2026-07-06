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Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Erling Haaland explicaram por que imitar os “deuses” Lionel Messi e Cristiano Ronaldo é quase impossível
A barreira intransponível dos “deuses” do futebol
Messi e Ronaldo dominaram o cenário mundial por quase 20 anos, estabelecendo recordes que muitos acreditavam serem impossíveis. Para Tonito, ex-campeão do Sporting, as duas estrelas ocupam um patamar à parte que dificilmente será alcançado pela nova geração, independentemente do talento individual de cada um.
“Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão em outra escala, e para falar de outros jogadores de futebol, é preciso ver se eles mantêm esse nível por tantos anos. Ver para crer. Essa é a grande dificuldade para Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland e outros: eles são bons, mas precisam mostrar se são capazes de fazer história e alcançar esses níveis”, disse o ex-meio-campista de 49 anos em entrevista à Lusa.
- Getty Images Sport
O desafio da longevidade para Lamine Yamal
Yamal quebrou recordes no Barcelona e na seleção espanhola, tendo já conquistado a Euro 2024 e o prêmio de melhor jogador jovem da competição. No entanto, Tonito destaca que o verdadeiro teste não é o brilho inicial, mas sim a capacidade de manter um desempenho de elite pelo tempo que Messi e Ronaldo conseguiram, algo que define os verdadeiros imortais do esporte.
“Estamos em uma nova fase e há jogadores tentando dominar o novo futebol, competindo para ver se conseguem alcançar os feitos desses dois deuses. Veremos até onde eles podem chegar. Foi uma sorte que Messi e Ronaldo tenham surgido na mesma época e feito o que acredito que ninguém mais conseguirá, mas posso estar errado”, observou Tonito.
O duelo tático no clássico ibérico
Com o confronto entre Portugal e Espanha marcado para as oitavas de final da Copa do Mundo, Tonito analisou a evolução da “La Roja”. Embora Yamal continue sendo a principal ameaça, o ex-jogador observa que a ausência de Nico Williams ou sua queda de rendimento poderiam alterar a dinâmica ofensiva da equipe de Luis de la Fuente, tornando-a menos vertical e mais focada na posse de bola.
“Nico Williams não está em sua melhor forma, vem de um período difícil e pode não jogar. A Espanha deve manter o mesmo time titular da última partida, e Álex Baena não oferece a mesma profundidade que Nico. Será uma equipe igualmente forte, mas com um caráter diferente, menos vertical e mais baseada na combinação. Já quanto a Yamal, pode ter certeza de que a velocidade estará presente”, caracterizou ele.
- AFP
Portugal é o favorito nos confrontos individuais
Apesar da solidez defensiva da Espanha, que não sofreu nenhum gol em cinco partidas da Copa do Mundo, Tonito acredita que a Seleção possui maior profundidade no elenco. Para o ex-meio-campista, a variedade de opções de Roberto Martínez coloca Portugal um passo à frente em termos de talento puro em todas as posições.
“Yamal é um dos melhores jogadores do mundo, mas a Espanha não tem tanta variedade individual, e Portugal tem demonstrado isso em suas equipes e em todas as áreas. Se ele conseguir extrair o melhor de si, tanto individualmente quanto coletivamente, tenho certeza de que Portugal vai passar de fase. A Espanha sabe que enfrentará uma das seleções mais fortes”, concluiu Tonito.
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