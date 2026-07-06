Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Erling Haaland explicaram por que imitar os “deuses” Lionel Messi e Cristiano Ronaldo é quase impossível

Messi e Ronaldo dominaram o cenário mundial por quase 20 anos, estabelecendo recordes que muitos acreditavam serem impossíveis. Para Tonito, ex-campeão do Sporting, as duas estrelas ocupam um patamar à parte que dificilmente será alcançado pela nova geração, independentemente do talento individual de cada um.

“Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão em outra escala, e para falar de outros jogadores de futebol, é preciso ver se eles mantêm esse nível por tantos anos. Ver para crer. Essa é a grande dificuldade para Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland e outros: eles são bons, mas precisam mostrar se são capazes de fazer história e alcançar esses níveis”, disse o ex-meio-campista de 49 anos em entrevista à Lusa.