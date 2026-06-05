Lamine Yamal, Gilberto Mora e 11 jovens promessas da NXGN devem brilhar na Copa do Mundo de 2026

E, por fim, uma escolha verdadeiramente inesperada do Egito, que convocou Hamza Abdelkarim — sem nenhuma partida internacional até então —, causando espanto geral quando a lista definitiva para a Copa do Mundo foi divulgada. O atacante tem apenas nove partidas em times profissionais desde que se tornou o jogador mais jovem da história do Al-Ahly, em fevereiro de 2025, e, até então, havia representado apenas a seleção sub-17 do seu país.
Isso não quer dizer que Abdelkarim não seja uma promessa empolgante, e seu potencial ficou evidente em fevereiro, quando foi emprestado por ninguém menos que o Barcelona. Desde então, ele marcou cinco gols em sete partidas da liga pela equipe sub-19 do Blaugrana, e o gigante espanhol espera tornar a transferência de Abdelkarim definitiva neste verão.
Resta saber, então, como o Egito planeja utilizar o jogador de 18 anos neste verão. Ele recebeu a camisa nº 9, o que sugere que poderá entrar em campo ao longo do torneio.