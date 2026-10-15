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Ao VivoIngressos
Dusan Vlahovic BesiktasGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Kovacevic: "Vlahovic vai se arrepender de deixar a Juventus"

Juventus
D. Vlahovic
Campeonato Italiano
D. Kovacevic

Fala o ex-atacante sérvio, que jogou pela Juventus entre 1999 e 2001.

Darko Kovacevic, ex-atacante da Juventus no biênio 1999-2000 (71 jogos e 26 gols), falou à Gazzetta dello Sport sobre a Juventus, com foco especial nos atacantes, entre o passado recente e o presente.


SOBRE VLAHOVIC

"Dusan gosta de preto e branco: Partizan, Juve e agora Besiktas. Só a Fiorentina tinha uma camisa de cores diferentes. Vlahovic tem uma ligação com a Juve, talvez ele também se arrependa da saída. Sem dúvida, Spalletti sente muita falta de um centroavante de verdade como Dusan. Ele deveria ter sido mantido em Turim".


  • SOBRE KOLO MUANI E WOLTEMADE

    "Kolo Muani? É um ótimo atacante, mas não é um camisa 9 de verdade nem um artilheiro. Vai marcar seus gols, mas um time como a Juventus precisa ter um centroavante de fato. Spalletti precisaria de um atacante como eu, mas, se estivesse no lugar dele, apostaria em Woltemade. O alemão tem 198 centímetros de altura, é técnico e se movimenta: sempre gostei dele. Para ser o camisa 9 da Juventus, só precisa de confiança. Quem sabe marque contra o Celta, como eu fiz em 2000, e sua temporada mude de rumo: confio nele. Jogar com dois atacantes também pode ser uma solução agora que Yildiz está lesionado. Quem pode fazer a diferença hoje à noite? Aposto em Woltemade, McKennie, Alajbegovic e Conceicao. Tenho uma queda pelos dribles do filho de Sergio: seu pai era um vencedor impressionante como jogador".

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