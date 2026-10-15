Kovacevic: "Vlahovic vai se arrepender de deixar a Juventus"

Darko Kovacevic, ex-atacante da Juventus no biênio 1999-2000 (71 jogos e 26 gols), falou à Gazzetta dello Sport sobre a Juventus, com foco especial nos atacantes, entre o passado recente e o presente.





SOBRE VLAHOVIC

"Dusan gosta de preto e branco: Partizan, Juve e agora Besiktas. Só a Fiorentina tinha uma camisa de cores diferentes. Vlahovic tem uma ligação com a Juve, talvez ele também se arrependa da saída. Sem dúvida, Spalletti sente muita falta de um centroavante de verdade como Dusan. Ele deveria ter sido mantido em Turim".



