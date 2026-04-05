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Koman sofre um revés logo no início, antes da Copa do Mundo de 2026

R. Koeman
J. Schouten
Holanda
Copa do Mundo
Países Baixos

O pesadelo de Al-Salibi abala a estrela do Real Madrid

Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, sofreu um duro golpe antes do início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada conjuntamente no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

O torneio está programado para começar no dia 11 de junho no Estádio da Cidade do México e terminar no dia 19 de julho no Estádio de Nova York-Nova Jersey, em uma edição muito aguardada que deve ser uma das mais emocionantes da história da Copa do Mundo.

A seleção holandesa disputará a competição no Grupo F, ao lado das seleções do Japão, da Suécia e da Tunísia.

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  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Que choque... Uma lesão acaba com o sonho

    Em um acontecimento chocante, o PSV Eindhoven anunciou, neste domingo, que seu capitão, Jerdie Schouten, sofreu uma grave lesão com ruptura do ligamento cruzado do joelho durante o confronto contra o Utrecht, o que significa sua ausência confirmada da Copa do Mundo.

    A lesão de Schouten (29 anos) ocorreu no segundo tempo da partida, que terminou com a vitória do PSV por 4 a 3, na noite de sábado, após sua joelho ter torcido repentinamente, levando-o a deixar o campo carregado em uma maca em meio a grande preocupação.

    O clube confirmou que os exames médicos realizados posteriormente comprovaram uma ruptura do ligamento cruzado, lesão que normalmente requer um período de recuperação de 6 a 9 meses, o que acaba com suas esperanças de participar da Copa do Mundo.

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  • Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Declarações comoventes... Choque e esperança

    Schouten disse em declarações comoventes: “Quando sofri a lesão, senti imediatamente que havia algo de anormal... Tinha uma pequena esperança de que a lesão não fosse grave, mas, infelizmente, confirmou-se o contrário”.

    E acrescentou: “O choque é grande neste momento, mas vou superá-lo rapidamente... Há momentos maravilhosos à espera do PSV, e vou dar tudo de mim para fazer parte deles.”

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    Uma temporada excepcional e um final doloroso

    Schouten disputou 40 partidas pelo PSV Eindhoven em diversas competições nesta temporada, incluindo 28 jogos no campeonato, contribuindo para que o time estivesse perto de conquistar o título pela terceira vez consecutiva.

    No âmbito internacional, o meio-campista disputou 17 partidas pela seleção holandesa desde sua estreia em 2022, sendo a mais recente sua participação completa em um amistoso contra o Equador, que terminou empatado na semana passada.

    A ausência de Schouten não representa apenas uma perda humana, mas coloca Ronald Koeman diante de um verdadeiro desafio tático, dada a importância do jogador no sistema do meio-campo a poucos meses do início da Copa do Mundo.