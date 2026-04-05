Koman sofre um revés logo no início, antes da Copa do Mundo de 2026

Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, sofreu um duro golpe antes do início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada conjuntamente no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

O torneio está programado para começar no dia 11 de junho no Estádio da Cidade do México e terminar no dia 19 de julho no Estádio de Nova York-Nova Jersey, em uma edição muito aguardada que deve ser uma das mais emocionantes da história da Copa do Mundo.

A seleção holandesa disputará a competição no Grupo F, ao lado das seleções do Japão, da Suécia e da Tunísia.

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