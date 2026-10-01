Klopp muda de ideia: "Revogar títulos do City? Não vou comemorar, eles eram adversários formidáveis"

Há algum tempo, diante da possibilidade de receber de forma administrativa títulos eventualmente revogados do Manchester City, Jurgen Klopp respondeu assim a um torcedor do Liverpool: "Se vocês organizarem um desfile no ônibus, eu estarei lá".





Agora, o atual técnico da Alemanha, e treinador do Liverpool entre 2015 e 2024, mudou de ideia: "Há algum tempo eu disse que participaria de um desfile de comemoração se tirassem os títulos do Manchester City… - lemos na tradução do Cronache di Spogliatoio -. Bem, agora não penso mais assim. Não sinto necessidade de comemorar, só quero ver e esperar".



