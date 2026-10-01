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Jürgen Klopp DFB-Teamgetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Klopp muda de ideia: "Revogar títulos do City? Não vou comemorar, eles eram adversários formidáveis"

J. Klopp
Manchester City
Liverpool
Premier League

O ex-treinador do Liverpool havia dito a um torcedor do Liverpool: "Se vocês organizarem um desfile no ônibus, eu estarei lá"

Há algum tempo, diante da possibilidade de receber de forma administrativa títulos eventualmente revogados do Manchester City, Jurgen Klopp respondeu assim a um torcedor do Liverpool: "Se vocês organizarem um desfile no ônibus, eu estarei lá".


Agora, o atual técnico da Alemanha, e treinador do Liverpool entre 2015 e 2024, mudou de ideia: "Há algum tempo eu disse que participaria de um desfile de comemoração se tirassem os títulos do Manchester City… - lemos na tradução do Cronache di Spogliatoio -. Bem, agora não penso mais assim. Não sinto necessidade de comemorar, só quero ver e esperar".


  • "Não estou me preparando para comemorar"

    O técnico alemão, nascido em 1967, acrescentou: "Meu respeito por Guardiola e pelo futebol que o City praticava é grande demais. Eles eram adversários formidáveis. Não tenho nada a ver com essa história, então não estou me preparando de forma alguma para comemorar e não sinto nenhuma emoção em relação a isso. Já estou perfeitamente satisfeito com o que conquistamos no Liverpool. O resto não me interessa".


    Com o Liverpool, Klopp venceu na Inglaterra uma Premier League, uma FA Cup, uma Community Shield e duas Copas da Liga. Em nível internacional, uma Champions League, uma Supercopa e um Mundial de Clubes.

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