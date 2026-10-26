Harry Kane sobe ao palco para receber a Bola de Ouro e comenta a conquista: "Estou quase sem palavras. Estar aqui em Londres torna tudo ainda mais especial. Imagino como deve ter sido difícil votar para os jurados. Agradeço a quem votou em mim e aos meus companheiros do Bayern: vocês me incentivaram e me tornaram melhor. Um abraço para Kompany. Estou feliz por levar este troféu de volta ao Bayern. Também é uma honra ser o capitão da Inglaterra. Tenho muito orgulho disso e agradeço a Tuchel e à sua equipe. Quero agradecer também ao Tottenham. Não estaria aqui sem o Tottenham. Espero servir de exemplo para quem sonha em ser o melhor, como sou hoje. Aos meus filhos: já levei muitos troféus para casa, mas este é especial. Quero ser um bom pai, além de um bom profissional. E à minha esposa, minha melhor amiga: você queria isso quase mais do que eu... Você me ajudou a realizar meus sonhos".