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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Francesco Guerrieri
Traduzido por

Kane após a conquista da Bola de Ouro: "Espero servir de exemplo para quem sonha em se tornar o melhor"

Primeira Bola de Ouro da carreira para o atacante do Bayern de Munique, que é inglês e ex-Tottenham e conquista o prêmio justamente na "sua" Londres.

Harry Kane é o vencedor da Bola de Ouro 2026. O atacante do Bayern de Munique conquistou o prêmio pela primeira vez na carreira, superando Lamine Yamal (Barcelona) e Kylian Mbappé (Real Madrid) em uma disputa que, havia dias, se desenhava como uma corrida entre os três pela vitória. Nascido em 1993, Kane recebe o prêmio após o atacante do PSG Ousmane Dembélé, que o venceu no ano passado. Leo Messi é o recordista, com oito Bolas de Ouro, três a mais que Cristiano Ronaldo. O troféu dá prestígio e reconhecimento ao jogador, mas não inclui premiação em dinheiro.

  • As palavras de Kane após a conquista da Bola de Ouro

    Harry Kane sobe ao palco para receber a Bola de Ouro e comenta a conquista: "Estou quase sem palavras. Estar aqui em Londres torna tudo ainda mais especial. Imagino como deve ter sido difícil votar para os jurados. Agradeço a quem votou em mim e aos meus companheiros do Bayern: vocês me incentivaram e me tornaram melhor. Um abraço para Kompany. Estou feliz por levar este troféu de volta ao Bayern. Também é uma honra ser o capitão da Inglaterra. Tenho muito orgulho disso e agradeço a Tuchel e à sua equipe. Quero agradecer também ao Tottenham. Não estaria aqui sem o Tottenham. Espero servir de exemplo para quem sonha em ser o melhor, como sou hoje. Aos meus filhos: já levei muitos troféus para casa, mas este é especial. Quero ser um bom pai, além de um bom profissional. E à minha esposa, minha melhor amiga: você queria isso quase mais do que eu... Você me ajudou a realizar meus sonhos".

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