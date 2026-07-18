Kaká: “Esta noite vai mudar tudo, Yamal... e Messi vai contrariar a maioria das pessoas”

Já se passaram 24 anos desde que a seleção brasileira ergueu a Copa do Mundo em Yokohama, mas Kaká ainda consegue relembrar com precisão o momento que mais marcou sua carreira esportiva. Ele não fala de um gol nem de uma jogada decisiva. Ele fala do momento em que suas mãos tocaram a taça, que é o maior sonho de todos os astros do futebol.

E Kaká relembrou, em um evento organizado pela Adidas e coberto com exclusividade pelo jornal Marca na Espanha: “Levantar a taça foi o momento mais emocionante da minha vida”.

Essa imagem é mais do que apenas uma lembrança. É o fim de uma jornada que começou há muitos anos... A criança que comemorou o título do Brasil em 1994, o adolescente que sofreu com a derrota de 1998 e o jovem de apenas 20 anos que acabou fazendo parte de uma seleção inigualável.

Ele afirmou: “Cada Copa do Mundo me lembra o quanto essa competição é especial. É muito difícil chegar lá. Pouquíssimos jogadores têm a chance de disputar uma final”.