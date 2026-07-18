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Kaká: “Esta noite vai mudar tudo, Yamal... e Messi vai contrariar a maioria das pessoas”

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Yamal
Kaka
L. Messi
Espanha
Argentina
EUA
Brasil

Um conselho valioso para os jogadores da Espanha e da Argentina

Já se passaram 24 anos desde que a seleção brasileira ergueu a Copa do Mundo em Yokohama, mas Kaká ainda consegue relembrar com precisão o momento que mais marcou sua carreira esportiva. Ele não fala de um gol nem de uma jogada decisiva. Ele fala do momento em que suas mãos tocaram a taça, que é o maior sonho de todos os astros do futebol.

E Kaká relembrou, em um evento organizado pela Adidas e coberto com exclusividade pelo jornal Marca na Espanha: “Levantar a taça foi o momento mais emocionante da minha vida”.

Essa imagem é mais do que apenas uma lembrança. É o fim de uma jornada que começou há muitos anos... A criança que comemorou o título do Brasil em 1994, o adolescente que sofreu com a derrota de 1998 e o jovem de apenas 20 anos que acabou fazendo parte de uma seleção inigualável.

Ele afirmou: “Cada Copa do Mundo me lembra o quanto essa competição é especial. É muito difícil chegar lá. Pouquíssimos jogadores têm a chance de disputar uma final”.


  • Como a final é disputada antes do apito inicial

    E a Marca continuou: “O mais curioso é que Kaká quase não jogou naquela Copa do Mundo (2002). Ele chegou até a estar prestes a entrar na final contra a Alemanha. Luís Filipe Scolari o chamou para entrar, ele esperou vários minutos pronto na linha lateral... mas a bola não saiu do campo.

    Kaká revelou: “Scolari me chamou, e eu esperei cinco ou sete minutos na linha, mas a bola não saiu do campo. Quando a partida terminou, tive tempo apenas de voltar ao banco, pegar minha bandeira e começar a comemorar”.

    Ele nunca viu isso como uma oportunidade perdida. Muito pelo contrário. Aquele verão mudou para sempre a maneira como ele entendia o futebol.

    Ele diz sobre isso: “Foi uma bênção. Mudou minha vida e minha carreira. Passei 52 dias convivendo com os melhores jogadores do mundo e aprendendo com eles”.

    Uma experiência que o fez amadurecer... e é por isso que agora ele explica tudo tão bem: “Há momentos de esperança, medo e ansiedade... você precisa aprender a equilibrar todos esses sentimentos”.

    Portanto, se ele pudesse dar um único conselho aos jogadores que entrarão em campo no domingo no MetLife, seria muito simples. “Faça tudo o que puder. Dê 100% de si. O pior que pode acontecer depois disso é pensar que você poderia ter feito mais e não fez”.

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  • A noite que pode mudar Lamine Yamal... e o inspirador Messi

    Ao analisar o confronto entre Espanha e Argentina, Kaká identifica dois caminhos bem diferentes para a final: “A Espanha chega com muita confiança. Muitas pessoas não a viam como uma forte candidata no início, mas ela traçou um caminho incrível, eliminou a França e está jogando muito bem”.

    Sobre a Argentina, ele disse: “Eles nunca desistem. Sempre lutam. Provaram isso contra Cabo Verde, o Egito e a Inglaterra. Essa força de nunca desistir é algo muito especial”.

    Kaká parou por mais alguns segundos ao mencionar o nome de Lamine Yamal, indicando que a noite que se aproxima pode mudar sua vida para sempre.

    Ele comentou: “Aos 19 anos, ele pode se tornar campeão do mundo amanhã. Isso pode mudar completamente sua carreira e também sua vida pessoal”.

    Sobre Messi, ele disse: “Ele já conquistou tudo. Até mesmo a Copa do Mundo. Mas vê-lo, aos 39 anos, jogando da maneira que joga e mantendo a motivação para continuar competindo... isso é uma fonte de inspiração não só para o campo, mas para a vida”.

    Ele destacou que Messi foge ao padrão da maioria das pessoas, acrescentando: “É alguém com uma mentalidade muito forte. Muitas pessoas, quando alcançam todos os seus objetivos, baixam um pouco o nível. Ele não faz isso, continua buscando mais, continua tentando melhorar. Isso me inspira muito”.

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