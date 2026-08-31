Kaio Jorge escapa de suspensão no STJD e está liberado para clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro

Durante o julgamento, a Procuradoria do STJD apresentou outros episódios envolvendo Kaio Jorge em clássicos contra o Atlético-MG. Os lances, porém, não foram considerados para aplicação de punição.

A defesa do atacante também levou ao processo situações de outras partidas que considerou semelhantes ao contato com Ruan. Segundo o advogado Michel Assef Filho, a análise deveria se concentrar na ação do jogador, e não na maneira como o defensor acabou caindo.

O representante do Cruzeiro classificou o episódio como uma falta de jogo e afirmou que o movimento feito por Kaio Jorge poderia ser caracterizado como uma "cama de gato". Também destacou que a arbitragem acompanhou o lance, marcou a infração e não considerou necessária a aplicação de cartão.

A defesa do Atlético-MG, no entanto, apresentou entendimento diferente. Rafael Libertuci contestou a comparação feita pelo Cruzeiro e afirmou que Kaio Jorge teria atingido Ruan de maneira deliberada.

Segundo o advogado, o atacante teria observado a movimentação do zagueiro antes de realizar o contato: "O que o Kaio Jorge fez não foi uma cama de gato, foi uma agressão deliberada. Ele olha o jogador e dá uma ombrada. Não é uma cama de gato, é uma tentativa de homicídio."

Libertuci também citou outros episódios envolvendo Kaio Jorge em partidas contra o Atlético-MG e questionou a ausência de uma punição mais severa ao atacante.