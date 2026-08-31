Kaio Jorge escapa de suspensão no STJD e está liberado para clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro

Kaio Jorge está liberado para defender o Cruzeiro no clássico decisivo contra o Atlético-MG, nesta terça-feira (1º), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (31) e recebeu apenas uma advertência pelo lance envolvendo o zagueiro Ruan Tressoldi.
A jogada aconteceu logo no início do confronto disputado no Mineirão. Ruan subiu para disputar uma bola pelo alto e acabou perdendo o equilíbrio após o contato com Kaio Jorge, caindo de forma brusca e atingindo o pescoço e a cabeça no gramado. O árbitro marcou a falta, mas não aplicou cartão ao cruzeirense.
O zagueiro deixou a partida aos 17 minutos e precisou ser encaminhado ao hospital para avaliação. Exames posteriores descartaram lesões graves.