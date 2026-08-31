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Pedro Augusto Dias

Kaio Jorge escapa de suspensão no STJD e está liberado para clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro

Copa do Brasil
Atlético-MG x Cruzeiro
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Cruzeiro
Kaio Jorge

Atacante foi denunciado após lance com Ruan Tressoldi no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil

Kaio Jorge está liberado para defender o Cruzeiro no clássico decisivo contra o Atlético-MG, nesta terça-feira (1º), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (31) e recebeu apenas uma advertência pelo lance envolvendo o zagueiro Ruan Tressoldi.

A jogada aconteceu logo no início do confronto disputado no Mineirão. Ruan subiu para disputar uma bola pelo alto e acabou perdendo o equilíbrio após o contato com Kaio Jorge, caindo de forma brusca e atingindo o pescoço e a cabeça no gramado. O árbitro marcou a falta, mas não aplicou cartão ao cruzeirense.

O zagueiro deixou a partida aos 17 minutos e precisou ser encaminhado ao hospital para avaliação. Exames posteriores descartaram lesões graves.

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  • STJD converte suspensão em advertência

    No julgamento, quatro dos cinco auditores entenderam que Kaio Jorge deveria receber um jogo de suspensão, mas decidiram converter a punição em advertência. Apenas Gustavo Lisboa votou por uma pena de três partidas.

    O entendimento majoritário levou em consideração, entre outros pontos, o histórico disciplinar do atacante, que não vinha acumulando punições por jogadas semelhantes.

    Com a decisão, Kaio Jorge poderá atuar normalmente na Arena MRV, onde Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam às 21h (de Brasília). O vencedor do confronto avança à semifinal da Copa do Brasil.

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  • Atlético-MG contesta defesa do Cruzeiro

    Durante o julgamento, a Procuradoria do STJD apresentou outros episódios envolvendo Kaio Jorge em clássicos contra o Atlético-MG. Os lances, porém, não foram considerados para aplicação de punição.

    A defesa do atacante também levou ao processo situações de outras partidas que considerou semelhantes ao contato com Ruan. Segundo o advogado Michel Assef Filho, a análise deveria se concentrar na ação do jogador, e não na maneira como o defensor acabou caindo.

    O representante do Cruzeiro classificou o episódio como uma falta de jogo e afirmou que o movimento feito por Kaio Jorge poderia ser caracterizado como uma "cama de gato". Também destacou que a arbitragem acompanhou o lance, marcou a infração e não considerou necessária a aplicação de cartão.

    A defesa do Atlético-MG, no entanto, apresentou entendimento diferente. Rafael Libertuci contestou a comparação feita pelo Cruzeiro e afirmou que Kaio Jorge teria atingido Ruan de maneira deliberada.

    Segundo o advogado, o atacante teria observado a movimentação do zagueiro antes de realizar o contato: "O que o Kaio Jorge fez não foi uma cama de gato, foi uma agressão deliberada. Ele olha o jogador e dá uma ombrada. Não é uma cama de gato, é uma tentativa de homicídio."

    Libertuci também citou outros episódios envolvendo Kaio Jorge em partidas contra o Atlético-MG e questionou a ausência de uma punição mais severa ao atacante.

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