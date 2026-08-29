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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: Zhegrova não foi convocado e está de saída; Lazio e Al-Ittihad aparecem como opções

Juventus
Mercado da bola
Lazio
Al-Ittihad
E. Zhegrova

Para o kosovar, aproxima-se o momento da saída da Continassa

Juventus, consulta do Al-Ittihad por Edon Zhegrova, que, porém, não é o único perfil presente na lista do clube saudita. Quem escreve isso é Romeo Agresti, que informa o interesse do clube de Jidá pelo kosovar nascido em 1999, que hoje não foi relacionado por Luciano Spalletti para a partida desta noite contra o Parma, no Allianz Stadium.


Para o lado direito do ataque, vale lembrar que há também a Lazio. Segundo a La Gazzetta dello Sport, o nome no topo das avaliações da diretoria laziale é justamente o de Zhegrova, apontado como possível alternativa a Gustav Isaksen e, se necessário, como solução pelo lado oposto para Mattia Zaccagni.

  • A Lazio

    A operação pode ser estruturada na fórmula de empréstimo sem obrigação de compra, solução que já teria agradado à Juventus. O que também torna o negócio compatível com os parâmetros da Lazio é o salário do kosovar de 27 anos, na casa de 2,5 milhões de euros.


    Zhegrova, canhoto de origem e habilidoso no um contra um, pode representar mais uma peça para completar o setor ofensivo. Sua eventual chegada pode coincidir com o último reforço para o ataque, também à luz da concorrência crescente em torno de Harder.


    Outro fator que pesa a favor do perfil do ponta kosovar é o conhecimento já adquirido do futebol italiano: 20 partidas na última temporada, incluindo a de domingo em Frosinone, na primeira rodada do campeonato, quando entrou no segundo tempo no lugar de Conceicao. A Lazio, portanto, segue de olho. Antes de avançar por Zhegrova, porém, o clube romano precisará definir uma saída no ataque. Uma vez aberto espaço no setor, poderá partir para a investida pelo ponta da Juventus.


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