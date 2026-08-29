A operação pode ser estruturada na fórmula de empréstimo sem obrigação de compra, solução que já teria agradado à Juventus. O que também torna o negócio compatível com os parâmetros da Lazio é o salário do kosovar de 27 anos, na casa de 2,5 milhões de euros.





Zhegrova, canhoto de origem e habilidoso no um contra um, pode representar mais uma peça para completar o setor ofensivo. Sua eventual chegada pode coincidir com o último reforço para o ataque, também à luz da concorrência crescente em torno de Harder.





Outro fator que pesa a favor do perfil do ponta kosovar é o conhecimento já adquirido do futebol italiano: 20 partidas na última temporada, incluindo a de domingo em Frosinone, na primeira rodada do campeonato, quando entrou no segundo tempo no lugar de Conceicao. A Lazio, portanto, segue de olho. Antes de avançar por Zhegrova, porém, o clube romano precisará definir uma saída no ataque. Uma vez aberto espaço no setor, poderá partir para a investida pelo ponta da Juventus.



