Juventus, consulta do Al-Ittihad por Edon Zhegrova, que, porém, não é o único perfil presente na lista do clube saudita. Quem escreve isso é Romeo Agresti, que informa o interesse do clube de Jidá pelo kosovar nascido em 1999, que hoje não foi relacionado por Luciano Spalletti para a partida desta noite contra o Parma, no Allianz Stadium.
Para o lado direito do ataque, vale lembrar que há também a Lazio. Segundo a La Gazzetta dello Sport, o nome no topo das avaliações da diretoria laziale é justamente o de Zhegrova, apontado como possível alternativa a Gustav Isaksen e, se necessário, como solução pelo lado oposto para Mattia Zaccagni.