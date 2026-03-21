Juventus x Sassuolo AO VIVO: as últimas notícias sobre as escalações

Juventus x Sassuolo (sábado, 21 de março, com início às 20h45) é uma partida válida pela 30ª rodada do campeonato da Série A.
Após a vitória por 1 a 0 fora de casa contra a Udinese, os bianconeri chegam a este confronto na quinta posição da tabela, com 53 pontos, 15 a mais que os neroverdi, que vêm de uma derrota em casa por 1 a 0 para o Bologna.
No Estádio de Turim, a arbitragem fica a cargo de Marchetti, assistido por Costanzo e Bianchini, com Allegretta como quarto árbitro, e Abisso e Camplone no VAR.
Atenção aos cartões: Kelly e McKennie estão sob advertência de um lado; Muric, Doig e Fadera do outro.
Na próxima rodada, o Sassuolo recebe o Cagliari no jogo antecipado da tarde de sábado, enquanto a Juventus joga novamente em casa contra o Genoa na segunda-feira de Páscoa.