Juventus x Inter, Alajbegovic joga: "Vai se tornar indispensável para Spalletti". A posição em campo e a provável escalação da Juventus

Enquanto isso, hoje Sergej Barbarez, técnico da Bósnia e Herzegovina, fala sobre Alajbegovic, em entrevista à Gazzetta dello Sport: "Quero parabenizar Kerim por esse importante passo em sua carreira. Passar a fazer parte de um clube como a Juventus é uma grande conquista e um justo reconhecimento pelo empenho e pela dedicação demonstrados".





Barbarez prossegue: "Ele é um dos jovens mais talentosos do nosso país. Tem uma técnica excepcional, grande segurança com a bola nos pés e possui a mentalidade certa para se tornar um campeão. O que mais me impressiona é sua vontade de aprender e melhorar a cada dia. A transferência para a Juventus também traz um grande senso de responsabilidade. Kerim ainda é muito jovem, então o mais importante será ter paciência. A constância no trabalho vai ajudá-lo a crescer gradualmente até se tornar indispensável para Spalletti. Se continuar humilde e focado, como sabe fazer, tenho certeza de que conseguirá ter sucesso também em um grande clube europeu como a Juventus".





Por fim, sobre a posição preferida de Alajbegovic, o técnico da Bósnia e Herzegovina não se posiciona: "Meia-atacante ou ponta, onde rende melhor? Ele sabe explorar muito bem os espaços, não terá problemas. Como técnico da Bósnia, tenho orgulho dele. Mal posso esperar para vê-lo se colocar à prova em um dos campeonatos mais importantes do mundo".