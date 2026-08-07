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cm grafica alajbegovic juve
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus x Inter, Alajbegovic joga: "Vai se tornar indispensável para Spalletti". A posição em campo e a provável escalação da Juventus

Juventus
Campeonato Italiano
K. Alajbegovic

No Derby d'Italia de amanhã, em amistoso, em Perth, haverá espaço para a estreia do jovem talento bósnio pela Juventus

A estreia de Kerim Alajbegovic, provavelmente desde o 1º minuto, certamente ao longo da partida, será um dos maiores motivos de interesse do derby d'Italia que amanhã, em amistoso, em Perth, colocará frente a frente Juventus e Inter pela primeira vez na temporada 2026-27. O


O bósnio nascido em 2007, que a Juventus contratou em definitivo por 30 milhões, mais 2 de encargos acessórios e no máximo 5 de bônus, pode ser escalado por Luciano Spalletti na formação titular, entre os três atrás do centroavante, ou entrar ao longo da partida.

  • Juventus, a provável escalação contra a Inter

    No habitual 4-2-3-1, Spalletti fará algumas mudanças em relação à escalação inicial da partida vencida contra o Chelsea. Segundo a Sky, no gol, a tendência é de manutenção de Di Gregorio, enquanto na defesa Kalulu e Cambiaso devem ser os dois laterais. A novidade no centro pode ser representada por Koopmeiners, em dupla com Bremer. No meio-campo, a tendência é de manutenção de Douglas Luiz ao lado de Locatelli. Já no setor de criação, Alajbegovic pode ter como companheiros McKennie e Conceicao, com David favorito sobre Kolo Muani para a função de centroavante.


    Eis, em resumo, a provável escalação da Juventus para o jogo de amanhã contra a Inter:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; McKennie, Alajbegovic, Conceicao; David. Técnico: Luciano Spalletti.


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  • "Alajbegovic vai se tornar indispensável para Spalletti"

    Enquanto isso, hoje Sergej Barbarez, técnico da Bósnia e Herzegovina, fala sobre Alajbegovic, em entrevista à Gazzetta dello Sport: "Quero parabenizar Kerim por esse importante passo em sua carreira. Passar a fazer parte de um clube como a Juventus é uma grande conquista e um justo reconhecimento pelo empenho e pela dedicação demonstrados".


    Barbarez prossegue: "Ele é um dos jovens mais talentosos do nosso país. Tem uma técnica excepcional, grande segurança com a bola nos pés e possui a mentalidade certa para se tornar um campeão. O que mais me impressiona é sua vontade de aprender e melhorar a cada dia. A transferência para a Juventus também traz um grande senso de responsabilidade. Kerim ainda é muito jovem, então o mais importante será ter paciência. A constância no trabalho vai ajudá-lo a crescer gradualmente até se tornar indispensável para Spalletti. Se continuar humilde e focado, como sabe fazer, tenho certeza de que conseguirá ter sucesso também em um grande clube europeu como a Juventus".


    Por fim, sobre a posição preferida de Alajbegovic, o técnico da Bósnia e Herzegovina não se posiciona: "Meia-atacante ou ponta, onde rende melhor? Ele sabe explorar muito bem os espaços, não terá problemas. Como técnico da Bósnia, tenho orgulho dele. Mal posso esperar para vê-lo se colocar à prova em um dos campeonatos mais importantes do mundo".

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