Juventus x Cremonese AO VIVO

Teste amistoso hoje para a Juventus de Luciano Spalletti contra a Cremonese na Continassa. Na ocasião, Spalletti precisa abrir mão dos jogadores convocados para as seleções, mas pode contar com dois atletas de volta após suas respectivas lesões: Andrea Cambiaso e Lloyd Kelly. Teste importante também para o novo reforço, Norberto Neto. Entre os jogadores convocados por Spalletti, há também numerosos jovens, entre eles dois filhos de ex-jogadores: Davide Marchisio, nascido em 2009, e Alfonso Montero, nascido em 2007, respectivamente filhos de Claudio e Paolo, duas lendas da Juventus.





No que diz respeito à Cremonese de Fabio Pecchia, os olhares estão voltados para Adin Licina, nascido em 2007 e pertencente à Juventus, emprestado à Cremonese, que vem se destacando neste início de temporada na Serie B e na Copa da Itália.









JUVENTUS-CREMONESE

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