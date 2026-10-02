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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus x Cremonese AO VIVO

Juventus
Cremonese
Campeonato Italiano

Teste amistoso para a Juventus de Spalletti

Teste amistoso hoje para a Juventus de Luciano Spalletti contra a Cremonese na Continassa. Na ocasião, Spalletti precisa abrir mão dos jogadores convocados para as seleções, mas pode contar com dois atletas de volta após suas respectivas lesões: Andrea Cambiaso e Lloyd Kelly. Teste importante também para o novo reforço, Norberto Neto. Entre os jogadores convocados por Spalletti, há também numerosos jovens, entre eles dois filhos de ex-jogadores: Davide Marchisio, nascido em 2009, e Alfonso Montero, nascido em 2007, respectivamente filhos de Claudio e Paolo, duas lendas da Juventus.


No que diz respeito à Cremonese de Fabio Pecchia, os olhares estão voltados para Adin Licina, nascido em 2007 e pertencente à Juventus, emprestado à Cremonese, que vem se destacando neste início de temporada na Serie B e na Copa da Itália.



JUVENTUS-CREMONESE

ARTILHEIROS:


  • Eu marco



  • A ficha da partida

    JUVENTUS-CREMONESE

    ARTILHEIROS:

  • Os convocados da Juventus

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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