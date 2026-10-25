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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus volta a vencer: 2 a 0 em Lecce e fica a três pontos da zona de classificação para a Champions

Juventus
Lecce
Campeonato Italiano
Lecce x Juventus

A Juventus volta a vencer sem sofrer gols.

A Juventus volta a vencer e o faz de maneira convincente, no geral, com um 2 a 0 claro fora de casa contra o Lecce, pela 8ª rodada da Serie A 2026/2027, com gols de McKennie e Douglas Luiz. 

A Juventus começa bem os primeiros 45 minutos e praticamente não sofre com as investidas do Lecce, à exceção de um susto no início, provocado por uma saída de bola errada de Vicario para N’Dri. E, embora a dupla Kolo Muani-Woltemade não brilhe, é a parceria entre Douglas Luiz e McKennie que decide a partida: o brasileiro cria a jogada para o gol que abre o placar, marcado pelo americano, e depois faz seu primeiro gol desde que chegou à Juventus, com um chute cruzado de direita, de primeira, da entrada da área. 

Di Francesco mexe na equipe como pode no segundo tempo (Tiago Gabriel também sai lesionado), e o Lecce ganha força e capacidade de pressionar, mas Vicario se mantém atento e, apesar das chances criadas pelo adversário e de uma queda evidente de rendimento da Juventus, não precisa fazer nenhuma defesa fora do comum. 

Spalletti conquista, assim, uma vitória fundamental tanto para o moral de seus jogadores (que vinham de um empate e de uma derrota pesada para a Lazio no campeonato) quanto para aliviar um pouco a pressão sobre seu cargo. Acima de tudo, o resultado mantém a Juventus a três pontos do Como, hoje em 4º lugar e na zona de classificação para a Champions League.


LECCE-JUVENTUS 0-2

GOLS: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)



  • GOLS E MELHORES LANCES

    89' CHANCE - Grande lançamento em profundidade para Cabal, que fica cara a cara com Falcone, mas, desequilibrado, chuta muito por cima do gol.


    85' - Boga parte para a jogada individual, bate de direita com efeito e manda para fora.


    78' QUE ERRO! - Woltemade inicia a jogada e depois a conclui ao recuperar uma bola desviada durante o drible de Boga. Cara a cara com Falcone, bate colocado de direita, mas manda muito por cima do gol. A jogada já estava paralisada: o alemão estava impedido no início do lance.


    75' CHANCE - Danilo Veiga avança pela lateral e cruza rasteiro para o meio da área, onde Esteban se antecipa a Lucumì e finaliza de calcanhar, mas Vicario defende sem dificuldade.


    63' Lucumì perde a bola de forma perigosa e, desta vez, Maleh consegue se ajeitar e chutar da entrada da área, mas a finalização de esquerda sai sem força e vai para fora.


    57' - Contra-ataque fulminante do Lecce após afastar a bola em um escanteio contra. Tiago Gabriel lança N'Dri em profundidade, e ele cruza imediatamente para o meio da área. Após desvio de Kalulu, a bola chega ao próprio zagueiro português, que sobe para cabecear, mas manda para fora.


    49' CHANCE - Grande passe de Geubbels para Maleh, que domina no meio da área e chuta de esquerda, mas Gatti consegue um desvio decisivo e salva para escanteio. Na cobrança, Gaspar cabeceia, e Vicario defende sem dificuldade.


    46' - O Lecce já leva perigo: a bola chega a Ngom na entrada da área, mas seu chute de direita, sem força, é defendido por Vicario no meio do gol.


    41' GOL - Woltemade domina bem a bola e dá sequência à jogada da Juventus. Kolo Muani abre para Gatti, que toca imediatamente para Douglas Luiz na entrada da área: ele bate de primeira, de direita, cruzado, e supera Falcone, que não foi perfeito no lance, com a ajuda da trave mais distante.


    36' CHANCE - Douglas Luiz tenta o lançamento em profundidade para Kolo Muani, que escapa de Tiago Gabriel, domina no peito, gira e chuta cruzado de uma posição um pouco aberta, mas pega mal na bola com a direita e não acerta o gol.


    29' GOL - Em jogada ensaiada de falta, Douglas Luiz faz um lançamento que surpreende a linha defensiva do Lecce. Esquecido por Veiga, McKennie parte em posição legal e, de carrinho, toca na bola o suficiente, embora sem acertá-la em cheio, para superar Falcone.


    25' - O Lecce sai bem no contra-ataque, com a bola passando da direita para a esquerda até chegar a Fatah na altura do vértice da área. O sueco corta para o pé direito, passa por Kalulu e bate com efeito, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol de Vicario.


    5' - Woltemade lança Kolo Muani em profundidade. Ele chega à linha de fundo e cruza para o meio da área, onde o próprio centroavante alemão pega mal na bola e não consegue finalizar.


    1' CHANCE - Vicario corre um risco enorme ao demorar muito para dar o chutão e, quando finalmente o faz, N'Dri intercepta a bola de carrinho. Para a sorte do goleiro da Juventus, a bola vai apenas pela linha de fundo.


    0' A bola rola no Via del Mare a partir das 18h


    AQUI, INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E LANCE A LANCE

  • LECCE-JUVENTUS: FICHA TÉCNICA

    Lecce-Juventus 0-2


    Gols: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)


    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (60' Ndaba), Gallo; Kaba (46' Siebert), Ngom, Maleh; N’Dri (86' Stulic), Guebbels (71' Paco Esteban), Fatah (46' Monteiro).

    Reservas: Bleve, Borbei, Dembelé, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Gorter, Scott.

    Técnico: Di Francesco.


    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz (83' Sarr), McKennie (90' Alajbegovic), Cambiaso (68' Cabal); Woltemade, Kolo Muani (68' Boga).

    Reservas: Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Rugani.

    Técnico: Spalletti.


    Árbitro: Maresca

    Advertidos: Gaspar

    Expulsos: Gaspar

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