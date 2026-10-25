89' CHANCE - Grande lançamento em profundidade para Cabal, que fica cara a cara com Falcone, mas, desequilibrado, chuta muito por cima do gol.





85' - Boga parte para a jogada individual, bate de direita com efeito e manda para fora.





78' QUE ERRO! - Woltemade inicia a jogada e depois a conclui ao recuperar uma bola desviada durante o drible de Boga. Cara a cara com Falcone, bate colocado de direita, mas manda muito por cima do gol. A jogada já estava paralisada: o alemão estava impedido no início do lance.





75' CHANCE - Danilo Veiga avança pela lateral e cruza rasteiro para o meio da área, onde Esteban se antecipa a Lucumì e finaliza de calcanhar, mas Vicario defende sem dificuldade.





63' Lucumì perde a bola de forma perigosa e, desta vez, Maleh consegue se ajeitar e chutar da entrada da área, mas a finalização de esquerda sai sem força e vai para fora.





57' - Contra-ataque fulminante do Lecce após afastar a bola em um escanteio contra. Tiago Gabriel lança N'Dri em profundidade, e ele cruza imediatamente para o meio da área. Após desvio de Kalulu, a bola chega ao próprio zagueiro português, que sobe para cabecear, mas manda para fora.





49' CHANCE - Grande passe de Geubbels para Maleh, que domina no meio da área e chuta de esquerda, mas Gatti consegue um desvio decisivo e salva para escanteio. Na cobrança, Gaspar cabeceia, e Vicario defende sem dificuldade.





46' - O Lecce já leva perigo: a bola chega a Ngom na entrada da área, mas seu chute de direita, sem força, é defendido por Vicario no meio do gol.





41' GOL - Woltemade domina bem a bola e dá sequência à jogada da Juventus. Kolo Muani abre para Gatti, que toca imediatamente para Douglas Luiz na entrada da área: ele bate de primeira, de direita, cruzado, e supera Falcone, que não foi perfeito no lance, com a ajuda da trave mais distante.





36' CHANCE - Douglas Luiz tenta o lançamento em profundidade para Kolo Muani, que escapa de Tiago Gabriel, domina no peito, gira e chuta cruzado de uma posição um pouco aberta, mas pega mal na bola com a direita e não acerta o gol.





29' GOL - Em jogada ensaiada de falta, Douglas Luiz faz um lançamento que surpreende a linha defensiva do Lecce. Esquecido por Veiga, McKennie parte em posição legal e, de carrinho, toca na bola o suficiente, embora sem acertá-la em cheio, para superar Falcone.





25' - O Lecce sai bem no contra-ataque, com a bola passando da direita para a esquerda até chegar a Fatah na altura do vértice da área. O sueco corta para o pé direito, passa por Kalulu e bate com efeito, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol de Vicario.





5' - Woltemade lança Kolo Muani em profundidade. Ele chega à linha de fundo e cruza para o meio da área, onde o próprio centroavante alemão pega mal na bola e não consegue finalizar.





1' CHANCE - Vicario corre um risco enorme ao demorar muito para dar o chutão e, quando finalmente o faz, N'Dri intercepta a bola de carrinho. Para a sorte do goleiro da Juventus, a bola vai apenas pela linha de fundo.





0' A bola rola no Via del Mare a partir das 18h





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