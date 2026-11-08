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ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Juventus volta a tropeçar: busca empate por 2 a 2 com a Fiorentina, e Spalletti fica a seis pontos do quarto lugar

Acompanhe com a gente, ao vivo, a 11ª rodada da Série A.

Serie A, 11ª rodada

Fiorentina-Juventus 2 a 2

Gols: 4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 54' Njie (F), 66' Bremer (J)

A Juventus de Luciano Spalletti volta a tropeçar no campeonato, em um jogo que nunca é como os outros: termina em 2 a 2 às 20h45, no Estádio Artemio Franchi, em Florença, contra a Fiorentina de Paolo Vanoli, no jogo de domingo que encerra a 11ª rodada da Serie A, com gols de Pellegrino, Woltemade, Njie e Bremer após erro de De Gea, um gol anulado de Dragusin no fim e um pênalti pedido pela Juventus por toque de mão na área do ex-jogador Joao Mario. A Juventus vinha de vitória sobre o Napoli, mas havia perdido duas das últimas quatro partidas e está em sétimo lugar na tabela, já a seis pontos do Milan, quarto colocado: mais um tropeço, com o futuro do técnico da Juventus ainda indefinido. A Fiorentina, por sua vez, está em 15º lugar, dois pontos acima da zona de rebaixamento.

  • ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    OS GOLS E OS MELHORES LANCES

    90'+3' - Vicario de novo, desta vez decisivo na finalização de pé esquerdo de Mastantuono, que acabava de entrar na área.

    90'+2' - Milagre de Vicario na finalização de pé esquerdo de Brescianini de fora da área: o goleiro da Juventus salva o resultado.

    85' - Cruzamento de Zhegrova pela esquerda, Ekhator cabeceia no meio da área, mas manda por cima.

    82' - Gol anulado da Fiorentina! O ex-Juventus Dragusin cabeceia no meio da área e vence Vicario, mas empurra Bremer com as duas mãos, impedindo o zagueiro de disputar a jogada.

    76' - Alajbegovic tenta um chute forte pela direita, mas desta vez De Gea defende.

    66' - EMPATE DA JUVENTUS COM BREMER, 2 A 2! Escanteio cobrado por Douglas Luiz pela esquerda, De Gea sai mal e comete uma falha desastrosa, sendo antecipado pela cabeçada do brasileiro.

    59' - Juventus muito perto do empate! Cruzamento pela esquerda, Douglas Luiz sobe mais alto que a defesa, mas cabeceia por cima.

    56' - Fiorentina de novo: Mastantuono corta para o meio e chuta de esquerda, mas a bola vai para fora.

    54' - FIORENTINA NOVAMENTE À FRENTE, NJIE! Jimenez finaliza pela esquerda, Vicario rebate para o meio da área, e a bola sobra para o ex-Torino, que se antecipa a McKennie e manda para a rede, fazendo 2 a 1.

    45'+1' - Cruzamento de Goncalves pela esquerda, Pellegrino sobe mais alto que a defesa e cabeceia por cima, não muito longe do gol.

    43' - Erro incrível de Lucumi na saída de bola da Juventus. A bola chega a Goncalves, que, sozinho no meio da área, se atrapalha de forma inacreditável.

    42' - Ndour chuta de fora da área, e a bola sai por pouco.

    37' - Juventus com tudo: Kolo Muani aparece novamente pela direita e cruza para Woltemade, que finaliza de primeira. De Gea salva com o pé. A bola chega a Koopmeiners, que chuta de esquerda de fora da área: sai por pouco.

    32' - EMPATE DA JUVENTUS, WOLTEMADE! Viery comete uma loucura ao tentar antecipar Kolo Muani, mas é driblado pelo francês dentro da área. Cruzamento pela direita e finalização de chapa do alemão, que faz 1 a 1 e marca seu primeiro gol no campeonato.

    22' - Juventus de novo, Cabal de novo: desta vez, o colombiano, deixado sozinho no meio da área por falha da defesa, chuta mal e manda para fora.

    21' - Juventus novamente perigosa: cruzamento de Kolo Muani pela direita, Cabal pega de primeira, e De Gea faz uma grande defesa ao se jogar para mandar para escanteio.

    10' - A Juventus responde, também em escanteio: McKennie se antecipa aos defensores e cabeceia. A bola sai por pouco.

    4' - FIORENTINA SAI NA FRENTE LOGO DE CARA, PELLEGRINO! Escanteio cobrado por Pedro Goncalves pela esquerda, o argentino sobe mais alto que a defesa, vence Vicario e faz 1 a 0, comemorando como Batistuta.

  • A FICHA TÉCNICA

    Fiorentina-Juventus 2 a 2

    Gols: 4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 54' Njie (F), 66' Bremer (J)

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai (Fagioli aos 65'), Goncalves (Brescianini aos 65'); Mastantuono, Pellegrino (Beto aos 86'), Njie (Gnonto aos 86'). Técnico: Vanoli.

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (Gatti aos 89'), Cabal (Celik aos 57'); McKennie (Ekhator aos 78'), Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade (Zhegrova aos 57'), Boga (Alajbegovic aos 57'). Técnico: Spalletti

    Cartões amarelos: Cabal (J), Bremer (J), Oulai (F), Kolo Muani (J)

    Expulsos: nenhum

    Assistências: Pedro Goncalves (F), Kolo Muani (J)

    Árbitro: Colombo

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