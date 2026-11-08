90'+3' - Vicario de novo, desta vez decisivo na finalização de pé esquerdo de Mastantuono, que acabava de entrar na área.
90'+2' - Milagre de Vicario na finalização de pé esquerdo de Brescianini de fora da área: o goleiro da Juventus salva o resultado.
85' - Cruzamento de Zhegrova pela esquerda, Ekhator cabeceia no meio da área, mas manda por cima.
82' - Gol anulado da Fiorentina! O ex-Juventus Dragusin cabeceia no meio da área e vence Vicario, mas empurra Bremer com as duas mãos, impedindo o zagueiro de disputar a jogada.
76' - Alajbegovic tenta um chute forte pela direita, mas desta vez De Gea defende.
66' - EMPATE DA JUVENTUS COM BREMER, 2 A 2! Escanteio cobrado por Douglas Luiz pela esquerda, De Gea sai mal e comete uma falha desastrosa, sendo antecipado pela cabeçada do brasileiro.
59' - Juventus muito perto do empate! Cruzamento pela esquerda, Douglas Luiz sobe mais alto que a defesa, mas cabeceia por cima.
56' - Fiorentina de novo: Mastantuono corta para o meio e chuta de esquerda, mas a bola vai para fora.
54' - FIORENTINA NOVAMENTE À FRENTE, NJIE! Jimenez finaliza pela esquerda, Vicario rebate para o meio da área, e a bola sobra para o ex-Torino, que se antecipa a McKennie e manda para a rede, fazendo 2 a 1.
45'+1' - Cruzamento de Goncalves pela esquerda, Pellegrino sobe mais alto que a defesa e cabeceia por cima, não muito longe do gol.
43' - Erro incrível de Lucumi na saída de bola da Juventus. A bola chega a Goncalves, que, sozinho no meio da área, se atrapalha de forma inacreditável.
42' - Ndour chuta de fora da área, e a bola sai por pouco.
37' - Juventus com tudo: Kolo Muani aparece novamente pela direita e cruza para Woltemade, que finaliza de primeira. De Gea salva com o pé. A bola chega a Koopmeiners, que chuta de esquerda de fora da área: sai por pouco.
32' - EMPATE DA JUVENTUS, WOLTEMADE! Viery comete uma loucura ao tentar antecipar Kolo Muani, mas é driblado pelo francês dentro da área. Cruzamento pela direita e finalização de chapa do alemão, que faz 1 a 1 e marca seu primeiro gol no campeonato.
22' - Juventus de novo, Cabal de novo: desta vez, o colombiano, deixado sozinho no meio da área por falha da defesa, chuta mal e manda para fora.
21' - Juventus novamente perigosa: cruzamento de Kolo Muani pela direita, Cabal pega de primeira, e De Gea faz uma grande defesa ao se jogar para mandar para escanteio.
10' - A Juventus responde, também em escanteio: McKennie se antecipa aos defensores e cabeceia. A bola sai por pouco.
4' - FIORENTINA SAI NA FRENTE LOGO DE CARA, PELLEGRINO! Escanteio cobrado por Pedro Goncalves pela esquerda, o argentino sobe mais alto que a defesa, vence Vicario e faz 1 a 0, comemorando como Batistuta.