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Vicario JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Vicario: "É o sonho de uma vida. Buffon é uma fonte de inspiração"

Juventus
G. Vicario

As primeiras palavras como jogador da Juventus do goleiro que chegou por empréstimo do Tottenham

Guglielmo Vicario, goleiro nascido em 1996, que chegou à Juventus por empréstimo com opção de compra junto ao Tottenham, falou aos canais oficiais do clube: "A emoção é grande porque é o sonho de uma vida, desde quando eu era criança, quando sonhei e esperei por esse momento. Obviamente, depois você não tem a certeza de conseguir fazer isso, então estou orgulhosíssimo de mim mesmo, da minha família, por estar aqui. Ter a oportunidade de representar a Juventus significa o máximo que você pode pedir da vida como ambição, então essa é a coisa que mais faço questão de destacar em relação ao meu caminho. Portanto, este é um ponto de chegada para mim, porque representar estas cores, este clube, esta história é um grande senso de responsabilidade que fico absolutamente feliz em assumir".


Vicario, que na Itália jogou por Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari e Empoli, prosseguiu: "Fontes de inspiração na Juventus? O maior de todos, que é o mito com quem cresci, porque naqueles anos Gigi Buffon já estava há bastante tempo em uma carreira na Juventus, feita de grandes sucessos, grandes defesas, grandes momentos criados. Então, obviamente, como torcedor da Juventus, quem melhor do que Gigi pode te inspirar".


  • E por fim: "Com certeza chego na idade certa, com a experiência adequada nas costas, com a trajetória certa já feita, tendo também me testado em um campeonato diferente do italiano. Então você vai pegando e incorporando novos conhecimentos que com certeza agregam bagagem, não só do ponto de vista do atleta, mas também do ponto de vista da esfera pessoal. E, portanto, certamente chego com muita vontade, com grande entusiasmo, e também com a vontade de mostrar quem sou em campo, que goleiro sou, mas isso provavelmente me permite ainda mais mostrar a pessoa e o rapaz que quero ser: prestativo e de apoio, colaborativo, para tentar tornar esta Juventus cada vez mais convincente, cada vez mais vencedora, o que certamente é um objetivo transmitido pela história desta fantástica instituição, deste fantástico clube. E então a minha missão deve ser vista nessa direção".

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