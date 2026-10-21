Juventus vai com tudo por Raimondo: a estratégia do clube

A Juventus olha para o futuro e avalia Antonio Raimondo como possível reforço para o setor ofensivo. Segundo o Tuttosport, o atacante nascido em 2004, atualmente no Frosinone por empréstimo do Bologna, chamou a atenção dos olheiros da Juventus graças a um início de temporada de destaque, com sete gols nas primeiras sete rodadas.





O hat-trick marcado contra o Sassuolo atraiu ainda mais a atenção para o jovem centroavante, considerado uma das promessas mais interessantes do futebol italiano. A Juventus acompanha o jogador como parte de uma estratégia voltada a rejuvenescer o elenco e apostar em talentos italianos.