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Raimondo Frosinone SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Juventus vai com tudo por Raimondo: a estratégia do clube

Juventus
A. Raimondo
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O jovem artilheiro do campeonato está na mira da Juventus

A Juventus olha para o futuro e avalia Antonio Raimondo como possível reforço para o setor ofensivo. Segundo o Tuttosport, o atacante nascido em 2004, atualmente no Frosinone por empréstimo do Bologna, chamou a atenção dos olheiros da Juventus graças a um início de temporada de destaque, com sete gols nas primeiras sete rodadas.


O hat-trick marcado contra o Sassuolo atraiu ainda mais a atenção para o jovem centroavante, considerado uma das promessas mais interessantes do futebol italiano. A Juventus acompanha o jogador como parte de uma estratégia voltada a rejuvenescer o elenco e apostar em talentos italianos.

  • A operação, porém, parece mais viável no verão, quando a situação contratual do jogador poderá favorecer possíveis negociações. O Frosinone dificilmente abrirá mão de Raimondo em janeiro, já que ele é peça fundamental na luta contra o rebaixamento.


    Segundo o que informa o Tuttosport, muito dependerá também dos movimentos do Bologna e do papel do empresário Alessandro Lucci, com quem a Juventus historicamente sempre fechou grandes negócios. Enquanto isso, Raimondo segue concentrado no presente, com o objetivo de levar o Frosinone à permanência na Serie A, enquanto a Juventus acompanha com interesse sua evolução de olho em uma possível investida no verão.


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