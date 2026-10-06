Juventus: Thuram vai a Lyon para tratar o joelho; como ele está e quando voltará a campo

A Juventus praticamente nunca teve Khephren Thuram à disposição neste início de temporada. O meio-campista francês começou o verão com um problema sério no joelho, que o levou a passar por cirurgia no último dia 3 de setembro de 2026.

O processo de recuperação avança rapidamente, mas, segundo informou a Sky Sport, os próximos passos não serão realizados na Continassa, e sim em Lyon, onde ele foi operado. E os tempos de recuperação e de retorno aos gramados dependerão justamente dessa "viagem" forçada.







