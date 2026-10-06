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Ao VivoIngressos
Thuram JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: Thuram vai a Lyon para tratar o joelho; como ele está e quando voltará a campo

Juventus
K. Thuram-Ulien

O meio-campista francês completará o processo de recuperação da cirurgia no joelho longe de Turim.

A Juventus praticamente nunca teve Khephren Thuram à disposição neste início de temporada. O meio-campista francês começou o verão com um problema sério no joelho, que o levou a passar por cirurgia no último dia 3 de setembro de 2026.

O processo de recuperação avança rapidamente, mas, segundo informou a Sky Sport, os próximos passos não serão realizados na Continassa, e sim em Lyon, onde ele foi operado. E os tempos de recuperação e de retorno aos gramados dependerão justamente dessa "viagem" forçada.



  • O que ele teve?

    Thuram foi obrigado a recorrer a uma intervenção cirúrgica para tratar a síndrome femoropatelar, uma condropatia no joelho direito, que na prática não lhe permitia treinar sem sentir dor ou sem que o joelho inchasse. A cirurgia foi realizada em Lyon, na França, pelo doutor Bertrand Sonnery-Cottet, no Hopital Privé Jean Mermoz, e correu da melhor forma.

  • DUAS SEMANAS EM LYON

    O pós-operatório de Thuram correu bem e, por isso, agora será iniciada a primeira fase do processo de reabilitação que, segundo a Sky Sport, vai durar duas semanas e acontecerá justamente em Lyon, sob a supervisão do doutor Bertrand Sonnery-Cottet

  • Quando pode voltar

    Depois dessas duas semanas, Thuram voltará a Turim e, a partir daí, iniciará um processo mais importante para o retorno à atividade competitiva e de reatletização. Vai levar tempo e, portanto, certamente o retorno do francês aos gramados não acontecerá antes de janeiro de 2027. O processo segue em evolução e, consequentemente, muito vai depender de como o francês reagirá às terapias. A Juventus usará a maior cautela possível e, consequentemente, o retorno aos gramados pode até mesmo ser adiado um pouco mais para os primeiros meses de 2027.

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