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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: Thuram corre risco de passar por cirurgia; a viagem relâmpago ao especialista em Lyon e o mercado

Juventus
K. Thuram-Ulien

Preocupação na Juventus com as condições do meio-campista francês

Na Juventus, cresce a preocupação com as condições do joelho de Khephren Thuram. "Estou muito preocupado", admitiu Luciano Spalletti, retratando um estado de espírito compartilhado pelo jogador, pela comissão técnica e pela diretoria.


O meio-campista francês, parado durante todo o verão por causa da síndrome femoropatelar que o atormenta desde a primavera passada, segundo relata a La Gazzetta dello Sport voará no início da semana para Lyon para consultar Bertrand Sonnery-Cottet, especialista que no passado também operou Gleison Bremer e Federico Gatti.


A consulta será fundamental para definir o caminho a seguir: nova terapia ou intervenção cirúrgica. Thuram espera evitar a operação, que implicaria uma parada mais longa, mas no momento ninguém se arrisca. Certamente, Spalletti ainda terá de esperar antes de poder contar com seu meio-campista de força e intensidade.

  • THURAM, UM VERÃO TORMENTADO

    Para Thuram, foi um verão complicadíssimo: o problema no joelho lhe custou também a convocação da França para a Copa do Mundo americana. Na Continassa, ele começou o trabalho com antecedência, mas por cerca de quarenta dias treinou separadamente, ficando fora de toda a pré-temporada, da turnê pela China e Austrália e dos amistosos contra Basel, Standard Liège, Nice, Chelsea, Inter e Palermo.


    O retorno ao grupo e a convocação para a estreia no campeonato pareciam sinais encorajadores. Depois, a nova parada reacendeu o alerta. Agora a decisão passa pelo luminare francês: o parecer de Lyon pode direcionar o futuro imediato de Thuram e também os últimos movimentos da Juventus no mercado.

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  • O mercado

    Segundo o jornal, o parecer de Sonnery-Cottet também terá consequências no mercado da Juventus. Os dirigentes, já em busca de um meio-campista e, nestas horas, às voltas com a paralisação da negociação para contratar o agente livre Franck Kessié, podem acelerar a busca por uma oportunidade nos últimos dias de negociações, de preferência por empréstimo ou a baixo custo, também à luz das restrições do settlement agreement com a UEFA.

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