Na Juventus, cresce a preocupação com as condições do joelho de Khephren Thuram. "Estou muito preocupado", admitiu Luciano Spalletti, retratando um estado de espírito compartilhado pelo jogador, pela comissão técnica e pela diretoria.





O meio-campista francês, parado durante todo o verão por causa da síndrome femoropatelar que o atormenta desde a primavera passada, segundo relata a La Gazzetta dello Sport voará no início da semana para Lyon para consultar Bertrand Sonnery-Cottet, especialista que no passado também operou Gleison Bremer e Federico Gatti.





A consulta será fundamental para definir o caminho a seguir: nova terapia ou intervenção cirúrgica. Thuram espera evitar a operação, que implicaria uma parada mais longa, mas no momento ninguém se arrisca. Certamente, Spalletti ainda terá de esperar antes de poder contar com seu meio-campista de força e intensidade.