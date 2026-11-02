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CM grafica Juventus Inside Woltemade Kolo MuaniGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus, Spalletti volta "para casa", mas, com Kolo Muani e Woltemade desse jeito, a Champions é impossível

Juventus
L. Spalletti
Especiais e Opinião
Opinion
R. Kolo Muani
N. Woltemade
Campeonato Italiano

A vitória sobre o Napoli traz notícias positivas e negativas para o técnico da Juventus.

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A merecida vitória sobre o Napoli devolve à Juventus algumas certezas, tanto em relação aos aspectos positivos quanto aos negativos. Entre as boas notícias estão, sem dúvida, os autores dos dois gols, Kerim Alajbegovic e Jeremie Boga: o primeiro, que finalmente marcou no campeonato, confirmou ser o jogador de maior qualidade do elenco da Juventus, ao lado de Kenan Yildiz. Já o segundo voltou a mostrar que é um dos jogadores mais confiáveis do campeonato quando se trata de entrar no decorrer da partida e fazer a diferença. Juan Cabal também teve uma boa atuação e, se recuperar a estabilidade na condição física, pode ser titular nesta Juventus.

  • SPALLETTI SE REENCONTRA

    A certeza mais importante, de qualquer forma, não vem de um jogador, mas do esquema tático. Deixado de lado o 3-5-2, no qual Spalletti não acredita, apesar de ter escrito uma tese sobre ele em Coverciano, o técnico toscano voltou para casa, com uma linha de quatro na defesa e um 4-4-2 como base, que em alguns momentos se transformava em um 4-3-3 ou um 4-3-1-2, dependendo da fase da partida. Depois de uma semana turbulenta, dos rumores sobre o clima no vestiário, inclusive em relação ao esquema tático, e da bronca do diretor-executivo Giovanni Carnevali, Spalletti recuperou, junto com o esquema tático, a personalidade e a agressividade competitiva de sua equipe. Agora, o objetivo é encontrar regularidade, a começar pelos jogos contra o AZ Alkmaar (quinta-feira, pela quarta rodada da Liga Europa) e a Fiorentina (domingo, pela 11ª rodada da Série A), ambos fora de casa.

  • Com Kolo Muani e Woltemade, não é uma Juventus à altura da Champions League

    Passando às notícias menos positivas, a primeira, a mais evidente, diz respeito mais uma vez aos dois centroavantes: Randal Kolo Muani foi o pior em campo e, além de não conseguir marcar, cometeu erros importantes nas trocas de passes com os companheiros, como o passe errado para Alajbegovic em um contra-ataque de dois contra um. Um pouco melhor esteve Nick Woltemade, que ao menos conseguiu segurar algumas bolas, permitindo que a equipe avançasse. Ele também, porém, não apareceu perto do gol. A média de gols dos dois atacantes no campeonato é dramática: um gol entre os dois (de Kolo Muani), em 10 rodadas da Serie A (na Europa League, o desempenho é melhor, com 3 gols do alemão e 2 do francês).

    É evidente que, com uma média de gols como essa dos dois centroavantes, a Juventus dificilmente poderá aspirar a ficar entre os quatro primeiros da classificação. Antes da janela de transferências de janeiro, Spalletti terá necessariamente de apostar nos dois, ainda que talvez nem sempre juntos desde o início. Depois, em janeiro, se a dupla não engrenar e a média de gols não melhorar, a Velha Senhora será praticamente obrigada a voltar ao mercado em busca de um centroavante com características mais próximas das exigidas por Spalletti (um jogador como Vlahovic, para ser claro) e que, sobretudo, tenha maior poder de fogo diante do gol do que Kolo Muani e Woltemade.

  • Lucumí ainda não está disponível

    Por fim, entre os pontos negativos, também está a atuação de Jhon Lucumi, que segue com dificuldades para se ambientar e se adaptar ao universo da Juventus. Travado e faltoso, o colombiano tem deixado a desejar sobretudo nas qualidades que mais o destacaram no Bologna: a personalidade e o carisma, que ainda não foram vistos em Turim.

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