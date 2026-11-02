Juventus, Spalletti volta "para casa", mas, com Kolo Muani e Woltemade desse jeito, a Champions é impossível

Passando às notícias menos positivas, a primeira, a mais evidente, diz respeito mais uma vez aos dois centroavantes: Randal Kolo Muani foi o pior em campo e, além de não conseguir marcar, cometeu erros importantes nas trocas de passes com os companheiros, como o passe errado para Alajbegovic em um contra-ataque de dois contra um. Um pouco melhor esteve Nick Woltemade, que ao menos conseguiu segurar algumas bolas, permitindo que a equipe avançasse. Ele também, porém, não apareceu perto do gol. A média de gols dos dois atacantes no campeonato é dramática: um gol entre os dois (de Kolo Muani), em 10 rodadas da Serie A (na Europa League, o desempenho é melhor, com 3 gols do alemão e 2 do francês).

É evidente que, com uma média de gols como essa dos dois centroavantes, a Juventus dificilmente poderá aspirar a ficar entre os quatro primeiros da classificação. Antes da janela de transferências de janeiro, Spalletti terá necessariamente de apostar nos dois, ainda que talvez nem sempre juntos desde o início. Depois, em janeiro, se a dupla não engrenar e a média de gols não melhorar, a Velha Senhora será praticamente obrigada a voltar ao mercado em busca de um centroavante com características mais próximas das exigidas por Spalletti (um jogador como Vlahovic, para ser claro) e que, sobretudo, tenha maior poder de fogo diante do gol do que Kolo Muani e Woltemade.