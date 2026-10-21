A Juventus treinou nesta manhã na Continassa de olho no jogo contra o Rennes, marcado para amanhã no Allianz Stadium e válido pela terceira rodada da fase de liga da Europa League. Luciano Spalletti comandou um coletivo com o grupo e escalou uma defesa com três jogadores e outra com quatro.
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Juventus: Spalletti testa a defesa com três e com quatro. Seis desfalques
Segundo o TuttoJuve.com, antes do início do bobinho, houve uma salva de palmas para Domenichini, auxiliar de Spalletti, que faz aniversário hoje.
Os lesionados Conceicao, Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara e Ekhator não participaram do treino.
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