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Ao VivoIngressos
SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Juventus: Spalletti testa a defesa com três e com quatro. Seis desfalques

Juventus x Rennes
Juventus
Rennes
Liga Europa

Na Continassa, treino de ajustes finais para a partida da Liga Europa contra o Rennes

A Juventus treinou nesta manhã na Continassa de olho no jogo contra o Rennes, marcado para amanhã no Allianz Stadium e válido pela terceira rodada da fase de liga da Europa League. Luciano Spalletti comandou um coletivo com o grupo e escalou uma defesa com três jogadores e outra com quatro.

  • Segundo o TuttoJuve.com, antes do início do bobinho, houve uma salva de palmas para Domenichini, auxiliar de Spalletti, que faz aniversário hoje.


    Os lesionados Conceicao, Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara e Ekhator não participaram do treino.


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