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cm grafica nico gonzalez
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: Spalletti quer Nico Gonzalez; Carnevali aguarda e não o vende por um preço baixo

Juventus
Mercado da bola
N. Gonzalez
Atlético de Madrid

Negociações com o Atlético de Madrid estão paralisadas: os bianconeri não reduzem sua exigência e aguardam

A Juventus não tem nenhuma intenção de vender Nico Gonzalez por um preço baixo, já que Luciano Spalletti o considera uma peça potencialmente importante para o projeto técnico da equipe. Um aspecto que, segundo o Tuttosport, pesa nas estratégias do clube e explica por que, atualmente, a Velha Senhora está disposta a ouvir ofertas apenas pelo preço integral, sem descontos. Para Spalletti, portanto, não se trata de um jogador dispensável de qualquer forma, mas de um recurso em potencial.


Ele não é comparável aos muitos, muitos jogadores excedentes presentes no elenco. E se ele vier a permanecer na Continassa, o técnico toscano estaria pronto para valorizá-lo. Também por esse motivo a Juve não pretende baixar suas exigências: para contratá-lo, são necessários pelo menos 27 a 28 milhões.


  • O Atlético de Madrid continua sendo o clube mais interessado, e Nico Gonzalez ainda prefere o destino espanhol, onde se reencontraria com Diego Pablo Simeone. Entre os dois clubes, porém, as negociações esfriaram. Por um único motivo: a diretoria da Juventus não está disposta a abrir mão nem mesmo de uma parte do valor que atribui ao atacante argentino. Uma posição reforçada também pelo desempenho que Nico González vem apresentando na Copa do Mundo, vitrine que fez os valores de muitos jogadores dispararem. Segundo o jornal de Turim, a Juventus de Giovanni Carnevali está convencida de que o desempenho do ex-jogador da Fiorentina pode atrair também outros potenciais compradores e, consequentemente, prefere esperar em vez de fechar uma negociação por um valor inferior.


    Em essência, se chegar uma oferta considerada adequada, o clube levará em consideração a venda. Caso contrário, Spalletti poderá contar com um jogador que ele estima profundamente e que considera perfeitamente adequado à sua visão de futebol.



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