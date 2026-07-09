Juventus: Spalletti quer Nico Gonzalez; Carnevali aguarda e não o vende por um preço baixo

A Juventus não tem nenhuma intenção de vender Nico Gonzalez por um preço baixo, já que Luciano Spalletti o considera uma peça potencialmente importante para o projeto técnico da equipe. Um aspecto que, segundo o Tuttosport, pesa nas estratégias do clube e explica por que, atualmente, a Velha Senhora está disposta a ouvir ofertas apenas pelo preço integral, sem descontos. Para Spalletti, portanto, não se trata de um jogador dispensável de qualquer forma, mas de um recurso em potencial.





Ele não é comparável aos muitos, muitos jogadores excedentes presentes no elenco. E se ele vier a permanecer na Continassa, o técnico toscano estaria pronto para valorizá-lo. Também por esse motivo a Juve não pretende baixar suas exigências: para contratá-lo, são necessários pelo menos 27 a 28 milhões.



