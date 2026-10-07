Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: Spalletti não pode deixar de recuperar Woltemade

Juventus
N. Woltemade
R. Kolo Muani
L. Spalletti
Campeonato Italiano

A maratona que espera a Juventus tornará o alemão indispensável

A Serie A está prestes a reabrir as portas e, encerrada a pausa para as seleções, os clubes já começaram a reencontrar aqueles jogadores que estiveram comprometidos com suas respectivas equipes nacionais. O objetivo é chegar pronto ao apito inicial da próxima rodada do campeonato (a 6ª da temporada 2026/2027), que dará início a uma verdadeira maratona, sobretudo para as equipes envolvidas nas competições europeias.

Entre elas está obviamente a Juventus, com Luciano Spalletti, que pôde trabalhar na Continassa nestas três semanas com o elenco contado, tanto pelas muitas lesões ocorridas desde o início do ano quanto pelos muitos jogadores espalhados pelo mundo. Amanhã retornarão os últimos sul-americanos, mas, de olho no jogo de domingo à noite, que verá a Juventus enfrentar o Cagliari fora de casa, o treinador da Juventus partirá de duas certezas absolutas, ainda que opostas, que dizem respeito ao setor de ataque: Kolo Muani e Woltemade.


  • KOLO MUANI SERÁ UMA CERTEZA

    Desde o início da temporada, entre os dois atacantes, Spalletti sempre escolheu Kolo Muani como seu atacante de referência. O francês começou como titular 5 vezes em 5 na Serie A, mas ainda não encontrou o caminho do gol e tem no currículo apenas uma assistência na derrota por 3 a 2 para o Sassuolo.

    Apesar disso, e embora Spalletti não tenha escondido preferir, em princípio, centroavantes com características diferentes, será ele novamente, no retorno da pausa, em Cagliari, a começar como titular no centro do ataque da Juventus.

    O ex-PSG e Tottenham, de fato, não foi convocado pela França de Zinedine Zidane e pôde trabalhar 100% (tirando o problema na mão) sob o comando do treinador. Teoricamente, ele pode ser o mais em forma de um ataque que, por outro lado, viu Alajbegovic, Conceicao, Zhegrova, Nico Gonzalez e também Nick Woltemade convocados por suas seleções.

  • Woltmade fracassa na Alemanha

    As boas notícias para Spalletti, infelizmente, acabam por aqui, porque, se Kolo Muani conseguiu evoluir física e mentalmente sob o comando do treinador, o centroavante alemão volta da rodada dupla com a seleção da Alemanha com ainda mais incertezas pela frente. Os bons sinais vistos na Liga Europa contra o Nec e que já haviam perdido força nos apenas 4 minutos disputados contra a Atalanta se apagaram naquele erro cara a cara com o gol contra a Sérvia, que o afundou também aos olhos da opinião pública e da imprensa que acompanha uma seleção da Alemanha em plena reformulação e, por isso, com os holofotes voltados para ela.

  • WOLTEMADE A SER RECUPERADO

    Nick Woltemade não é um patrimônio da Juventus, chegou por empréstimo seco do Newcastle e não há qualquer opção de compra, mas recuperá-lo para Spalletti é uma missão que não pode ser deixada de lado. O alemão, por características físicas, é de fato único no elenco da Juventus, mas, sobretudo, levando em conta os próximos 9 jogos em apenas um mês, que também verão a Juventus em campo às quintas-feiras pela Liga Europa, com tempos de recuperação mais curtos, ele será uma alternativa não apenas natural, mas necessária para Kolo Muani.

    Até hoje, seu impacto na equipe foi quase nulo no campeonato: 0 gols e 0 assistências, mas também 0,27 em xGoal (valor muito baixo para um atacante), fruto de 1 chute no gol e 2 chutes para fora, entre eles 1 grande chance desperdiçada. Também no trabalho com os companheiros, Woltemade está parado em 1 grande chance criada e 0,05 de xA (assistências esperadas). O dado que mais alarma Spalletti, porém, são as 3 bolas perdidas, apenas 50% dos duelos aéreos vencidos e 71% dos desarmes ganhos.

    Sinal de que a condição, tanto física, mas sobretudo mental, ainda está longe dos melhores momentos. Recuperar Woltemade é uma necessidade; fazê-lo voltar a ser um artilheiro potencialmente europeu e tirar dele o rótulo de fenômeno apenas de redes sociais é a missão mais difícil que Spalletti tem pela frente.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV