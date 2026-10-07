Juventus: Spalletti não pode deixar de recuperar Woltemade

A Serie A está prestes a reabrir as portas e, encerrada a pausa para as seleções, os clubes já começaram a reencontrar aqueles jogadores que estiveram comprometidos com suas respectivas equipes nacionais. O objetivo é chegar pronto ao apito inicial da próxima rodada do campeonato (a 6ª da temporada 2026/2027), que dará início a uma verdadeira maratona, sobretudo para as equipes envolvidas nas competições europeias.
Entre elas está obviamente a Juventus, com Luciano Spalletti, que pôde trabalhar na Continassa nestas três semanas com o elenco contado, tanto pelas muitas lesões ocorridas desde o início do ano quanto pelos muitos jogadores espalhados pelo mundo. Amanhã retornarão os últimos sul-americanos, mas, de olho no jogo de domingo à noite, que verá a Juventus enfrentar o Cagliari fora de casa, o treinador da Juventus partirá de duas certezas absolutas, ainda que opostas, que dizem respeito ao setor de ataque: Kolo Muani e Woltemade.