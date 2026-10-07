Juventus: Spalletti não pode deixar de recuperar Woltemade

Nick Woltemade não é um patrimônio da Juventus, chegou por empréstimo seco do Newcastle e não há qualquer opção de compra, mas recuperá-lo para Spalletti é uma missão que não pode ser deixada de lado. O alemão, por características físicas, é de fato único no elenco da Juventus, mas, sobretudo, levando em conta os próximos 9 jogos em apenas um mês, que também verão a Juventus em campo às quintas-feiras pela Liga Europa, com tempos de recuperação mais curtos, ele será uma alternativa não apenas natural, mas necessária para Kolo Muani.

Até hoje, seu impacto na equipe foi quase nulo no campeonato: 0 gols e 0 assistências, mas também 0,27 em xGoal (valor muito baixo para um atacante), fruto de 1 chute no gol e 2 chutes para fora, entre eles 1 grande chance desperdiçada. Também no trabalho com os companheiros, Woltemade está parado em 1 grande chance criada e 0,05 de xA (assistências esperadas). O dado que mais alarma Spalletti, porém, são as 3 bolas perdidas, apenas 50% dos duelos aéreos vencidos e 71% dos desarmes ganhos.

Sinal de que a condição, tanto física, mas sobretudo mental, ainda está longe dos melhores momentos. Recuperar Woltemade é uma necessidade; fazê-lo voltar a ser um artilheiro potencialmente europeu e tirar dele o rótulo de fenômeno apenas de redes sociais é a missão mais difícil que Spalletti tem pela frente.