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AZ Alkmaar v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus, Spalletti: "Mais cinco minutos e não teríamos saído com a vitória. Viram o NEC? Tem 7 pontos"

Juventus
L. Spalletti
AZ Alkmaar x Juventus
AZ Alkmaar
Liga Europa

O técnico da Juventus fala após a vitória fora de casa sobre o AZ

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Luciano Spalletti, técnico da Juventus, falou à Sky Sport após a vitória no campo do AZ, pela quarta rodada da fase de liga da Liga Europa: "Estou extremamente satisfeito, porque eles fizeram uma partida séria contra uma equipe forte, uma equipe fortíssima. Caso contrário, volto a falar do NEC para todos vocês, que riam na nossa cara porque tínhamos vencido o NEC e diziam que era uma equipe fraca, de sete pontos, sete pontos. Por isso, é preciso rever algumas coisas em termos de consideração, humildade e de dar o devido valor aos outros, sem ter sempre que pressionar a equipe", segundo o TuttoJuve.com.

  • O técnico da Juventus acrescenta: "Quando se vence uma partida, é porque os adversários eram fracos? Vencemos uma partida séria, sim, mas hoje à noite ganhamos um grande jogo, jogando um grande futebol. Só que, quando você baixa um pouco o nível, como se viu na Champions League e na Europa League, os adversários fazem isso sempre. O que fazem uma vez, fazem com convicção, com força, e repetem ao longo do tempo. Porque até um comportamento que inicialmente pode parecer hesitante se torna uma força quando é repetido. A força deles é justamente lutar sempre com muita intensidade nas jogadas. Nós ficamos ali esperando, nossos zagueiros pelos lados já não saíam mais: 'Vou, não vou, vou, mas não vou'. Ficávamos no meio do caminho. Bola nas costas, gol, bolas na área, bate-rebate... Se a partida tivesse durado mais cinco minutos, na minha opinião, não teríamos conseguido segurar a vitória".

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