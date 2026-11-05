O técnico da Juventus acrescenta: "Quando se vence uma partida, é porque os adversários eram fracos? Vencemos uma partida séria, sim, mas hoje à noite ganhamos um grande jogo, jogando um grande futebol. Só que, quando você baixa um pouco o nível, como se viu na Champions League e na Europa League, os adversários fazem isso sempre. O que fazem uma vez, fazem com convicção, com força, e repetem ao longo do tempo. Porque até um comportamento que inicialmente pode parecer hesitante se torna uma força quando é repetido. A força deles é justamente lutar sempre com muita intensidade nas jogadas. Nós ficamos ali esperando, nossos zagueiros pelos lados já não saíam mais: 'Vou, não vou, vou, mas não vou'. Ficávamos no meio do caminho. Bola nas costas, gol, bolas na área, bate-rebate... Se a partida tivesse durado mais cinco minutos, na minha opinião, não teríamos conseguido segurar a vitória".