Qual Luciano Spalletti está treinando a Juventus?É a versão inspirada, intuitiva e, por vezes, genial que levou o Napoli à conquista do título italiano de 2023? Ou é o Spalletti sombrio, indecifrável e vacilante nas escolhas que vimos no comando da seleção italiana desde a desastrosa Eurocopa de 2024 até o naufrágio diante da Noruega?





Ao analisar a comunicação do treinador da Juventus, algumas declarações dos últimos dias levantam dúvidas sobre a capacidade de Spalletti de gerir um time e um ambiente que há anos perderam sua identidade vencedora. Comecemos pelo tom de algumas palavras ditas após o jogo contra o Cagliari, quando Spalletti deu grande ênfase ao fato de que ele e os jogadores, neste momento, não jogam apenas para vencer partidas, mas colocam em jogo até a carreira, a vida esportiva. Para um time e um clube que, após anos de mudanças repentinas e reformulações, buscam continuidade e tranquilidade, essa ênfase na 'vida ou morte' esportiva nos pareceu excessiva. E, da parte de Spalletti, também injusta consigo mesmo, quando diz: "Eu não coloco em jogo o resultado desta noite, mas terminar bem uma carreira, porque já tenho 70 anos".





É quase como se essas palavras 'definitivas' escondessem insegurança e incerteza, como quando Spalletti declara: "Os torcedores sonham com Conte? Não quero decepcionar Carnevali e vou tentar me tornar o treinador que ele quer". Mas em que sentido 'me tornar'? Se Carnevali decidiu continuar com Spalletti, provavelmente é porque já o considera o treinador que deseja. Caso contrário, o teria substituído. Então, a pergunta é: o tom das declarações de Spalletti motiva o time ou lhe traz ainda mais dúvidas?



