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Ao VivoIngressos
CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: Spalletti é injusto consigo mesmo e leva dúvidas ao elenco. E contra Pisacane já havia "perdido" no dia anterior

Juventus
L. Spalletti
F. Pisacane
Especiais e Opinião

As declarações e as atitudes do técnico da Juventus causam bastante perplexidade.

Qual Luciano Spalletti está treinando a Juventus?É a versão inspirada, intuitiva e, por vezes, genial que levou o Napoli à conquista do título italiano de 2023? Ou é o Spalletti sombrio, indecifrável e vacilante nas escolhas que vimos no comando da seleção italiana desde a desastrosa Eurocopa de 2024 até o naufrágio diante da Noruega?


Ao analisar a comunicação do treinador da Juventus, algumas declarações dos últimos dias levantam dúvidas sobre a capacidade de Spalletti de gerir um time e um ambiente que há anos perderam sua identidade vencedora. Comecemos pelo tom de algumas palavras ditas após o jogo contra o Cagliari, quando Spalletti deu grande ênfase ao fato de que ele e os jogadores, neste momento, não jogam apenas para vencer partidas, mas colocam em jogo até a carreira, a vida esportiva. Para um time e um clube que, após anos de mudanças repentinas e reformulações, buscam continuidade e tranquilidade, essa ênfase na 'vida ou morte' esportiva nos pareceu excessiva. E, da parte de Spalletti, também injusta consigo mesmo, quando diz: "Eu não coloco em jogo o resultado desta noite, mas terminar bem uma carreira, porque já tenho 70 anos".


É quase como se essas palavras 'definitivas' escondessem insegurança e incerteza, como quando Spalletti declara: "Os torcedores sonham com Conte? Não quero decepcionar Carnevali e vou tentar me tornar o treinador que ele quer". Mas em que sentido 'me tornar'? Se Carnevali decidiu continuar com Spalletti, provavelmente é porque já o considera o treinador que deseja. Caso contrário, o teria substituído. Então, a pergunta é: o tom das declarações de Spalletti motiva o time ou lhe traz ainda mais dúvidas?


  • SPALLETTI ERROU COM PISACANE

    Um capítulo à parte diz respeito ao confronto entre Spalletti e Fabio Pisacane, treinador do Cagliari. A sensação é que Spalletti, já na véspera, havia perdido o duelo verbal à distância entre os dois, antes mesmo das palavras dirigidas ao colega mais jovem após o apito final. Vale lembrar que, no sábado, 24 horas antes da partida, Pisacane havia falado primeiro em entrevista coletiva, declarando: "A Juventus não é um time perfeito". De Turim, também em entrevista coletiva, Spalletti respondeu: "Pisacane e Giulini mereceram os pontos que têm, mas não a vitória do ano passado. Aquela eles não mereceram".


    Além da suposta cera do Cagliari, da qual Spalletti, se fosse o caso, deveria ter reclamado mais com o árbitro do que com Pisacane, a sensação, portanto, é que algo já estava guardado dentro do treinador de Certaldo desde o jogo da temporada passada. Algo que o irritou na véspera e acabou se manifestando em sua atitude ao fim da partida. Uma atitude certamente reprovável, equivocada, que custou a Spalletti uma partida de suspensão pela seguinte justificativa: "Por ter, ao término da partida, adotado uma atitude provocativa em relação ao treinador da equipe adversária, criando um momento de tensão entre os integrantes dos dois bancos de reservas". Pisacane também foi suspenso por uma partida, com a seguinte justificativa: "Por ter, ao término da partida, reagido ao comportamento provocativo do treinador da equipe adversária, alimentando um momento de tensão entre os integrantes dos dois bancos de reservas".


    Em resumo, Spalletti provocou, Pisacane reagiu.


    Voltamos à pergunta inicial: qual versão de Spalletti está treinando a Juventus? Ou, em outros termos: o treinador da Juventus pode se dar ao luxo de ser suspenso por ter provocado uma polêmica com o treinador do Cagliari?




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