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spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: Spalletti como Thiago Motta e Tudor. Pirlo foi muito melhor

L. Spalletti
Juventus
Campeonato Italiano

Todos os números de Spalletti e a comparação com seus antecessores

Luciano Spalletti, que substituiu Igor Tudor após sua demissão em 30 de outubro de 2025, está no comando da Juventus há um ano, período que abrange duas temporadas. A dura derrota de domingo à noite para a Lazio no Allianz Stadium e as declarações após a partida mergulham a Juve em uma crise profunda, com o próprio Spalletti agora sob avaliação. Mas vejamos quais são os números de Spalletti no comando da Velha Senhora.


No Campeonato Italiano, Spalletti comandou a Juventus em 36 partidas (29 rodadas em 2025/2026 e 7 rodadas em 2026-27). Considerando apenas a Série A, o dado é muito claro: das 36 partidas, Spalletti venceu 18, exatamente a metade. O retrospecto melhora quando as copas também são consideradas, mas apenas ligeiramente (25 vitórias em 47 partidas).


36 partidas pelo Campeonato Italiano com Spalletti no comando

18 vitórias

11 empates

7 derrotas

65 pontos conquistados de 108 possíveis (média de 1,81 ponto por partida)


  • OS ÚLTIMOS 15 ANOS

    Considerando os últimos 15 anos da Juventus, de 2011 até hoje, levando em conta apenas o campeonato e excluindo as breves passagens interinas de Massimo Brambilla (uma partida no comando) e Paolo Montero (duas partidas), a Juve de Spalletti mantém um ritmo muito parecido com o da equipe de Thiago Motta (que, proporcionalmente, vencia menos, mas também perdia menos jogos), apenas um pouco melhor que o da Juventus de Tudor. No mais, as equipes de Conte, Allegri, Sarri e até Pirlo estão muito distantes. Confira os números detalhados, segundo os dados divulgados pela Sky.


  • O CONFRONTO

    Conte: 273 pontos em 114 jogos (83 vitórias, 24 empates, 7 derrotas): média de 2,39 pontos por jogo

    Allegri: 663 pontos em 302 jogos (202 vitórias, 57 empates, 43 derrotas): média de 2,20 pontos por jogo

    Sarri: 83 pontos em 38 jogos (26 vitórias, 5 empates, 7 derrotas): média de 2,18 pontos por jogo

    Pirlo: 78 pontos em 38 jogos (23 vitórias, 9 empates, 6 derrotas): média de 2,05 pontos por jogo

    Spalletti: 65 pontos em 36 jogos (18 vitórias, 11 empates, 7 derrotas): média de 1,81 pontos por jogo

    Motta: 52 pontos em 29 jogos (13 vitórias, 13 empates, 3 derrotas): média de 1,79 pontos por jogo

    Tudor: 30 pontos em 17 jogos (8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas): média de 1,76 pontos por jogo


  • Pior apenas três vezes

    De 2001 até hoje, a Juventus só começou o campeonato pior em três ocasiões: em 2015/16, quando tinha apenas 8 pontos após sete rodadas (mas depois, graças a uma recuperação impressionante, chegou a conquistar o título italiano); em 2008/2009, quando somou 9 pontos (com Ranieri como técnico; terminou a temporada em segundo lugar); e em 2022/2023 (10 pontos, segunda temporada da segunda passagem de Allegri, sétimo lugar ao final).


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