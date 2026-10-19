Juventus: Spalletti como Thiago Motta e Tudor. Pirlo foi muito melhor

Luciano Spalletti, que substituiu Igor Tudor após sua demissão em 30 de outubro de 2025, está no comando da Juventus há um ano, período que abrange duas temporadas. A dura derrota de domingo à noite para a Lazio no Allianz Stadium e as declarações após a partida mergulham a Juve em uma crise profunda, com o próprio Spalletti agora sob avaliação. Mas vejamos quais são os números de Spalletti no comando da Velha Senhora.





No Campeonato Italiano, Spalletti comandou a Juventus em 36 partidas (29 rodadas em 2025/2026 e 7 rodadas em 2026-27). Considerando apenas a Série A, o dado é muito claro: das 36 partidas, Spalletti venceu 18, exatamente a metade. O retrospecto melhora quando as copas também são consideradas, mas apenas ligeiramente (25 vitórias em 47 partidas).





36 partidas pelo Campeonato Italiano com Spalletti no comando

18 vitórias

11 empates

7 derrotas

65 pontos conquistados de 108 possíveis (média de 1,81 ponto por partida)



