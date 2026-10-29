Após a terceira derrota em nove rodadas do campeonato, Luciano Spalletti está cada vez mais ameaçado no cargo. A Juventus, com 14 pontos na tabela, está 11 pontos atrás do líder e a seis do quarto colocado, posição que garante vaga na próxima Champions League. A Juventus vista em Marassi, onde perdeu por 2 a 0 para o Genoa, pareceu quase sem rumo em vários aspectos: mental, técnico e tático. Assim como havia acontecido dez antes, na derrota em casa por 3 a 0 para a Lazio. Após a partida no Ferraris, Spalletti foi duríssimo com a equipe: "Colocou pouco de tudo. É preciso ver se, neste momento, esses jogadores têm esse tudo". Da mesma forma, neste início de temporada, o técnico de Certaldo também foi duro consigo mesmo: "Aqui, coloco em jogo a possibilidade de encerrar bem a minha carreira. Tenho quase 70 anos".
Juventus, Spalletti com futuro incerto: um técnico de peso já ou um interino à espera de Inzaghi
Avaliações sobre Spalletti estão em andamento
Em suma, há todos os motivos para acreditar que as próximas horas e os próximos dias serão decisivos para o futuro do treinador da Juventus. Os proprietários, que escolheram Spalletti e renovaram seu contrato, e a diretoria, que o encontrou no cargo depois de a decisão já ter sido tomada, estão avaliando o que fazer. Depois das muitas mudanças dos últimos anos (de Sarri a Pirlo, de Allegri a Motta, até chegar a Tudor e Spalletti), a palavra de ordem de Elkann é "continuidade". Mas o dinheiro da classificação para a próxima Champions League é crucial para a Juventus e, se a situação piorar nas próximas partidas, é provável que haja mais uma troca de treinador durante a temporada. O jogo de domingo, em casa contra o Napoli, já pode ser decisivo para Spalletti. Depois, antes da pausa, haverá os jogos contra AZ Alkmaar e Fiorentina.
CONTE OU DESCHAMPS
Em caso de demissão de Spalletti, a Juventus teria dois caminhos pela frente: tentar iniciar imediatamente um novo ciclo com um treinador de peso ou apostar em um interino até o fim da temporada. No primeiro caso, os nomes na lista são Antonio Conte e Didier Deschamps. Conte é garantia de resultados, mas seus custos são altos e ele faz exigências no mercado de transferências. Além disso, os proprietários ainda não perdoaram totalmente sua mudança de posição em 2014. Também seria preciso entender se o próprio Conte aceitaria uma Juventus tão enfraquecida: em 2025, ele preferiu renovar com o Napoli e recusou a Juventus. Deschamps também é um vencedor e tem uma forte ligação com a Juventus de Turim, mas não treina um clube desde 2012 (o Marselha).
Técnico interino à espera de Inzaghi
Já para o posto de técnico tampão, os nomes mais cotados são os de Stefano Pioli e Paulo Sousa, ambos com um passado vitorioso como jogadores da Juventus. Pioli vem de uma passagem malsucedida pela Fiorentina e busca se reerguer, enquanto Sousa procura uma nova oportunidade na Europa após sua passagem pelo Shabab Al-Ahli, nos Emirados Árabes. Se a Juventus optasse por entregar o time a um técnico tampão, a razão seria uma escolha específica, já planejada, para a próxima temporada. O sonho de Giovanni Carnevali é Simone Inzaghi, ex-técnico de Lazio e Inter, que tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2027.
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