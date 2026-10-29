Juventus, Spalletti com futuro incerto: um técnico de peso já ou um interino à espera de Inzaghi

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Após a terceira derrota em nove rodadas do campeonato, Luciano Spalletti está cada vez mais ameaçado no cargo. A Juventus, com 14 pontos na tabela, está 11 pontos atrás do líder e a seis do quarto colocado, posição que garante vaga na próxima Champions League. A Juventus vista em Marassi, onde perdeu por 2 a 0 para o Genoa, pareceu quase sem rumo em vários aspectos: mental, técnico e tático. Assim como havia acontecido dez antes, na derrota em casa por 3 a 0 para a Lazio. Após a partida no Ferraris, Spalletti foi duríssimo com a equipe: "Colocou pouco de tudo. É preciso ver se, neste momento, esses jogadores têm esse tudo". Da mesma forma, neste início de temporada, o técnico de Certaldo também foi duro consigo mesmo: "Aqui, coloco em jogo a possibilidade de encerrar bem a minha carreira. Tenho quase 70 anos".