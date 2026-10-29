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Após a terceira derrota em nove rodadas do campeonato, o cargo de Luciano Spalletti está cada vez mais ameaçado. A Juventus, com 14 pontos na tabela, está a 11 do primeiro lugar e a 6 do quarto, posição que garante vaga na próxima Champions League. A Juventus vista em Marassi, onde perdeu por 2 a 0 para o Genoa, pareceu quase à deriva sob vários aspectos: mental, técnico e tático. Assim como havia acontecido dez dias antes, na derrota em casa por 3 a 0 para a Lazio. Após a partida no Ferraris, Spalletti foi duríssimo com a equipe: "Deu pouco de tudo. É preciso ver se, neste momento, esses jogadores têm tudo isso". Da mesma forma, neste início de temporada, o técnico de Certaldo também foi duro consigo mesmo: "Aqui, estou colocando em jogo a chance de terminar bem minha carreira. Tenho quase 70 anos".