Juventus, Sorloth custa mais caro: a concorrência do Fenerbahçe, as alternativas

A Juventus tem um concorrente na disputa por Alexander Sorloth: trata-se do Fenerbahçe, da Turquia. A informação é de Nicolò Schira. O surgimento de um rival na disputa pelo atacante norueguês favorece o Atlético de Madrid, que pode elevar ainda mais o valorpedido pelo jogador nascido em 1995.





Vale lembrar que, antes da troca no cargo de diretor executivo da Juventus entre o cessante Damien Comolli e o recém-chegado Giovanni Carnevali, a Juventus havia chegado a uma espécie de acordo com Sorloth, com direito a uma ligação entre o jogador e Luciano Spalletti. De Comolli, Carnevali herdou as negociações com o Atlético, com um acordo ainda a ser fechado e uma grande diferença nos valores, entre os 35 milhões exigidos pelos Colchoneros e os 25 oferecidos pela Velha Senhora. A situação permaneceu estagnada nessas posições, apesar de o norueguês ter anunciado nas redes sociais novidades sobre seu futuro antes do início da Copa do Mundo, que para a Noruega começou com a vitória por 4 a 1 contra o Iraque. Da mesma forma, em outra frente, a Juve e o Atlético ainda não encontraram uma solução para Nico González, que, no momento, está destinado a voltar para Turim.



