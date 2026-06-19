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CM grafica Juventus Sorloth
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Sorloth custa mais caro: a concorrência do Fenerbahçe, as alternativas

Juventus
Atlético de Madrid
A. Soerloth
Mercado da bola

As negociações entre a Juventus e o Atlético de Madrid por Sorloth estão se complicando

A Juventus tem um concorrente na disputa por Alexander Sorloth: trata-se do Fenerbahçe, da Turquia. A informação é de Nicolò Schira. O surgimento de um rival na disputa pelo atacante norueguês favorece o Atlético de Madrid, que pode elevar ainda mais o valorpedido pelo jogador nascido em 1995.


Vale lembrar que, antes da troca no cargo de diretor executivo da Juventus entre o cessante Damien Comolli e o recém-chegado Giovanni Carnevali, a Juventus havia chegado a uma espécie de acordo com Sorloth, com direito a uma ligação entre o jogador e Luciano Spalletti. De Comolli, Carnevali herdou as negociações com o Atlético, com um acordo ainda a ser fechado e uma grande diferença nos valores, entre os 35 milhões exigidos pelos Colchoneros e os 25 oferecidos pela Velha Senhora. A situação permaneceu estagnada nessas posições, apesar de o norueguês ter anunciado nas redes sociais novidades sobre seu futuro antes do início da Copa do Mundo, que para a Noruega começou com a vitória por 4 a 1 contra o Iraque. Da mesma forma, em outra frente, a Juve e o Atlético ainda não encontraram uma solução para Nico González, que, no momento, está destinado a voltar para Turim.


  • AS ALTERNATIVAS

    As negociações estão paralisadas no momento, com o Atlético podendo agora elevar ainda mais sua proposta, e a Juventus de Carnevali talvez menos entusiasmada com essa operação do que a Juve de Comolli. Enquanto a hipótese de reabrir as negociações com Dusan Vlahovic para a renovação do contrato, que vence em 30 de junho, parece definitivamente descartada (a exigência do sérvio é alta demais para o orçamento da Juve, independentemente de o diretor executivo ser Comolli ou Carnevali), a Juventus está de olho no mercado e mantém várias negociações em andamento. Uma delas envolve o possível retorno de Randal Kolo Muani, nascido em 1998, de propriedade do Paris Saint-Germain e emprestado ao Tottenham na temporada 2025-26, enquanto o novo nome que surgiu nas últimas horas é o de Santiago Castro, argentino nascido em 2004, do Bologna.


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