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Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus, Sesko e Hojbjerg com o tesouro do aumento de capital

Juventus
Mercado da bola
B. Sesko
P. Hoejbjerg

A Juventus mira duas contratações importantes entre o ataque e o meio-campo

O próximo aumento de capital de 250 milhões pedido pelo conselho de administração da Juventus aos acionistas pode acabar levando, entre janeiro e o próximo verão, a um tesouro de cerca de 100 milhões para poder gastar no mercado. Um valor importante, a ser gasto com jogadores de confiabilidade comprovada.


Entre eles, segundo La Gazzetta dello Sport, o nome do volante de 31 anos Pierre-Emile Hojbjerg voltou ao radar da Juventus. Um antigo alvo, uma mistura de liderança e peso internacional. No Olympique de Marselha, a palavra “inegociável” já não existe, e a Juventus tem apelo para convencer o dinamarquês, que também está na lista da Fiorentina. Ainda para o meio-campo, um perfil diferente, por idade e características: Bakola, de 18 anos, do Sassuolo, pupilo do CEO Carnevali e ex-Marselha.

  • Sesko volta a aparecer

    No verão, a busca por um atacante será retomada: é difícil a permanência de Nick Woltemade, contratado por empréstimo seco e em 2025-26 pago por mais de 70 milhões pelo Newcastle. Segundo a Gazzetta, a Juventus vai monitorar nestes meses a situação de Benjamin Sesko no Manchester United e de Florian Balogun no Monaco: tanto o camisa 9 esloveno quanto o americano foram protagonistas de um início lento. Brian Brobbey também está na lista, autor, por outro lado, de 3 gols em 5 jogos de Premier pelo Sunderland. A Juventus enviou um emissário a Amsterdã na semana passada para observá-lo ao vivo contra a Alemanha: a partida de Brobbey, porém, durou apenas 35 minutos por causa de uma lesão.

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