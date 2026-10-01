Juventus, Sesko e Hojbjerg com o tesouro do aumento de capital

O próximo aumento de capital de 250 milhões pedido pelo conselho de administração da Juventus aos acionistas pode acabar levando, entre janeiro e o próximo verão, a um tesouro de cerca de 100 milhões para poder gastar no mercado. Um valor importante, a ser gasto com jogadores de confiabilidade comprovada.





Entre eles, segundo La Gazzetta dello Sport, o nome do volante de 31 anos Pierre-Emile Hojbjerg voltou ao radar da Juventus. Um antigo alvo, uma mistura de liderança e peso internacional. No Olympique de Marselha, a palavra “inegociável” já não existe, e a Juventus tem apelo para convencer o dinamarquês, que também está na lista da Fiorentina. Ainda para o meio-campo, um perfil diferente, por idade e características: Bakola, de 18 anos, do Sassuolo, pupilo do CEO Carnevali e ex-Marselha.