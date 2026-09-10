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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: Sarr acelera de olho no Sassuolo; as condições de McKennie e Cambiaso

Juventus
Campeonato Italiano
P. Sarr

O senegalês treinou parcialmente com o grupo pela primeira vez

A Juventus continua treinando de olho no jogo de domingo à noite, fora de casa, contra o Sassuolo. As boas notícias para Luciano Spalletti vêm de Pape Sarr, que pela primeira vez desde sua chegada participou de parte da atividade com o grupo. O meio-campista senegalês está se recuperando de alguns leves incômodos físicos que trouxe do Tottenham e pode ter condições de responder positivamente à sua primeira convocação desde que chegou à Continassa. Weston McKennie e Andrea Cambiaso, por sua vez, trabalharam separadamente, e a recuperação deles visando ao jogo no Mapei Stadium é mais difícil.


Sarr pode ter condições de ser convocado para o jogo de domingo, enquanto o americano e o ala seguem com muitas dúvidas para o duelo com o Sassuolo e podem voltar no jogo da próxima quinta-feira, pela Europa League, contra o Nijmegen.

  • Da longa lista de jogadores indisponíveis por lesão na Juventus, Sarr, McKennie e Cambiaso são os três nomes mais próximos do retorno. Mais longos, e em alguns casos muito mais longos, são os tempos de recuperação de Ekhator, Cabal, Boga, Yildiz, Thuram e Locatelli.


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