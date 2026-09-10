A Juventus continua treinando de olho no jogo de domingo à noite, fora de casa, contra o Sassuolo. As boas notícias para Luciano Spalletti vêm de Pape Sarr, que pela primeira vez desde sua chegada participou de parte da atividade com o grupo. O meio-campista senegalês está se recuperando de alguns leves incômodos físicos que trouxe do Tottenham e pode ter condições de responder positivamente à sua primeira convocação desde que chegou à Continassa. Weston McKennie e Andrea Cambiaso, por sua vez, trabalharam separadamente, e a recuperação deles visando ao jogo no Mapei Stadium é mais difícil.





Sarr pode ter condições de ser convocado para o jogo de domingo, enquanto o americano e o ala seguem com muitas dúvidas para o duelo com o Sassuolo e podem voltar no jogo da próxima quinta-feira, pela Europa League, contra o Nijmegen.