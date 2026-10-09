Juventus: Romano é o grande objetivo para janeiro; Carnevali liga para Giulini para se antecipar à Inter

A Juventus saiu na frente por Alessandro Romano. Um primeiro movimento que marca o início da negociação com o Cagliari pelo jogador nascido em 2006: Giovanni Carnevali teve um par de contatos telefônicos com Tommaso Giulini para buscar informações detalhadas sobre o meio-campista que fez sua estreia na seleção italiana com o técnico Roberto Mancini.





O plano da Velha Senhora é claro: tentar se antecipar à concorrência, italiana e estrangeira, em janeiro. Carneveli quer chegar antes da Inter pelo jogador e expressou ao Cagliari o forte interesse no ex-Roma. A Juventus vê em Roma o meio-campista que procura há tempos, ou seja, aquele que sabe ditar o ritmo do jogo com qualidade e com margens de crescimento ainda importantes.