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cm grafica romano cagliari 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
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Juventus: Romano é o grande objetivo para janeiro; Carnevali liga para Giulini para se antecipar à Inter

Cagliari
Juventus
Inter de Milão

Cagliari, Romano é um talento em fase de decolagem: duelo acirrado entre Juventus e Inter pelo jogador de 2006

A Juventus saiu na frente por Alessandro Romano. Um primeiro movimento que marca o início da negociação com o Cagliari pelo jogador nascido em 2006: Giovanni Carnevali teve um par de contatos telefônicos com Tommaso Giulini para buscar informações detalhadas sobre o meio-campista que fez sua estreia na seleção italiana com o técnico Roberto Mancini.


O plano da Velha Senhora é claro: tentar se antecipar à concorrência, italiana e estrangeira, em janeiro. Carneveli quer chegar antes da Inter pelo jogador e expressou ao Cagliari o forte interesse no ex-Roma. A Juventus vê em Roma o meio-campista que procura há tempos, ou seja, aquele que sabe ditar o ritmo do jogo com qualidade e com margens de crescimento ainda importantes.

  • Linha do Cagliari

    Metade da Itália o queria depois da ótima temporada, em nível pessoal, no Spezia, mas, no fim, o Cagliari foi competente ao garantir Romano por 6,5 milhões de euros mais bônus. Uma sacada vencedora que deu ao Cagliari um patrimônio técnico e econômico que Giulini e Pisacane querem valorizar ao máximo. A ideia do dono do clube da Sardenha seria começar a ouvir eventuais ofertas por Romano apenas a partir do próximo verão, enquanto a Juventus quer antecipar a investida em janeiro e prepara um cheque de 23/25 milhões de euros. Será o bastante? Provavelmente não, mas a Juventus fala sério e quer ir até o fim.

  • A Inter para junho

    A Inter foi o primeiro time italiano a entrar em contato com o Cagliari e com o agente do jogador para ter um relatório completo sobre Romano e sobre as eventuais condições de saída: o interesse da Inter é absolutamente concreto, mas com foco na próxima temporada. Baccin e a equipe do mercado da Inter querem primeiro entender qual será o futuro de Calhanoglu e Stankovic antes de partir com tudo por Romano. Nos últimos dias, o nome de Romano também foi ligado ao Milan, mas, no momento, o clube não iniciou nenhum tipo de conversa com o estafe do meio-campista da Itália: o perfil certamente agrada, mas o Diavolo está avaliando uma longa lista de perfis úteis para reforçar o grupo de meio-campistas.

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