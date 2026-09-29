Juventus: quem é Ginevra Elkann

Nascida em 1979, em Londres, Ginevra é irmã de John e Lapo Elkann e neta de Gianni Agnelli. Produtora e diretora cinematográfica, é presidente da Asmara Films e da Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. No âmbito societário, faz parte do Conselho de Administração da Exor, a holding da família Agnelli-Elkann e acionista de referência da Juventus.





Formada em Comunicação Visual pela American University of Paris, também concluiu um mestrado em Filmmaking na London Film School.



