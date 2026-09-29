Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Celebrity Arrivals At Hotel Excelsior Venice Lido Pier: Day 3 - The 83rd Venice International Film FestivalGetty Images Entertainment
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: quem é Ginevra Elkann

Juventus
Campeonato Italiano

O perfil da irmã de John e Lapo Elkann

Possível novidade importante no topo da Juventus. Segundo o que foi informado por Matteo Moretto, Ginevra Elkann pode ser a nova presidente da Juventus. Já o jornalista Giovanni Albanese escreve: "Foi desmentido o rumor sobre Ginevra Elkann rumo à presidência".



  • Nascida em 1979, em Londres, Ginevra é irmã de John e Lapo Elkann e neta de Gianni Agnelli. Produtora e diretora cinematográfica, é presidente da Asmara Films e da Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. No âmbito societário, faz parte do Conselho de Administração da Exor, a holding da família Agnelli-Elkann e acionista de referência da Juventus.


    Formada em Comunicação Visual pela American University of Paris, também concluiu um mestrado em Filmmaking na London Film School.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV