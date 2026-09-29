Possível novidade importante no topo da Juventus. Segundo o que foi informado por Matteo Moretto, Ginevra Elkann pode ser a nova presidente da Juventus. Já o jornalista Giovanni Albanese escreve: "Foi desmentido o rumor sobre Ginevra Elkann rumo à presidência".
Getty Images Entertainment
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Juventus: quem é Ginevra Elkann
Nascida em 1979, em Londres, Ginevra é irmã de John e Lapo Elkann e neta de Gianni Agnelli. Produtora e diretora cinematográfica, é presidente da Asmara Films e da Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. No âmbito societário, faz parte do Conselho de Administração da Exor, a holding da família Agnelli-Elkann e acionista de referência da Juventus.
Formada em Comunicação Visual pela American University of Paris, também concluiu um mestrado em Filmmaking na London Film School.
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