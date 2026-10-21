Juventus: quem é e como joga Davide Marchisio, filho de Claudio que marca gols como o pai

Disputando a Premier League International Cup, o sub-23 da Juventus empatou em 1 a 1 fora de casa com o Southampton. Uma jogada espetacular de Davide Marchisio foi decisiva para o empate: aos 68 minutos, o filho de Davide recebeu a bola na intermediária ofensiva, avançou com ela e, da entrada da área, disparou um chute de direita preciso e potente que entrou no ângulo.





Nascido em 2009, Davide Marchisio também é meio-campista e pode jogar como meio-campista central, meia por dentro ou meia de lado. Ele tem 17 anos e está oficialmente sob contrato por dois anos com a Juventus desde setembro passado. Na Juventus desde pequeno, entrou nas categorias de base ainda muito jovem e já conquistou com o clube o título italiano sub-16. Desde este ano, joga no sub-18 e já marcou três gols. Também já foi integrado ao elenco principal por Spalletti, que o levou para alguns treinos com o time principal e o escalou no amistoso contra a Cremonese, disputado durante a última pausa para jogos das seleções.