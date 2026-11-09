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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: quantos jogadores convocados por suas seleções deixam a Continassa e quais são seus compromissos

Juventus
Campeonato Italiano

São dois os jogadores da Juventus convocados por Mancini.

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São 11 os jogadores da Juventus convocados por suas respectivas seleções para os compromissos durante esta pausa. A seguir, os nomes dos convocados e a lista dos compromissos dos quais provavelmente participarão, conforme divulgado pelo site oficial da Juventus.

Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina)

Juan Cabal e Jhon Lucumi (Colômbia)

Zeki Celik (Turquia)

Federico Gatti e Guglielmo Vicario (Itália)

Jeff Ekhator (Itália sub-21)

Teun Koopmeiners (Holanda)

Weston McKennie (EUA)

Pape Matar Sarr (Senegal)

Edon Zhegrova (Kosovo)

  • O CALENDÁRIO

    Quinta-feira, 12 de novembro

    18h00 | Turquia-Bélgica - Liga das Nações

    20h00 | Senegal-Sudão - Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027

    20h45 | Itália-França - Liga das Nações

    Sexta-feira, 13 de novembro

    18h30 | França sub-21-Itália sub-21 - Amistoso

    20h45 | Holanda-Grécia - Liga das Nações

    Sábado, 14 de novembro

    01h00 | Colômbia-Chile - Amistoso

    15h00 | Kosovo-Israel - Liga das Nações

    20h45 | Suécia-Bósnia e Herzegovina - Liga das Nações

    22h30 | Haiti-Estados Unidos - Liga das Nações da Concacaf

    Domingo, 15 de novembro

    20h45 | França-Turquia - Liga das Nações

    20h45 | Bélgica-Itália - Liga das Nações

    Segunda-feira, 16 de novembro

    14h00 | Sudão-Senegal - Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027

    18h15 | Itália sub-21-Bélgica sub-21 - Amistoso

    20h45 | Alemanha-Holanda - Liga das Nações

    Terça-feira, 17 de novembro

    20h45 | Irlanda-Kosovo - Liga das Nações

    20h45 | Bósnia e Herzegovina-Romênia - Liga das Nações

    Quarta-feira, 18 de novembro

    00h00 | Chile-Colômbia - Amistoso

    01h00 | Estados Unidos-Haiti - Liga das Nações da Concacaf

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