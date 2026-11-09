Juventus: quantos jogadores convocados por suas seleções deixam a Continassa e quais são seus compromissos

São 11 os jogadores da Juventus convocados por suas respectivas seleções para os compromissos durante esta pausa. A seguir, os nomes dos convocados e a lista dos compromissos dos quais provavelmente participarão, conforme divulgado pelo site oficial da Juventus.
Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina)
Juan Cabal e Jhon Lucumi (Colômbia)
Zeki Celik (Turquia)
Federico Gatti e Guglielmo Vicario (Itália)
Jeff Ekhator (Itália sub-21)
Teun Koopmeiners (Holanda)
Weston McKennie (EUA)
Pape Matar Sarr (Senegal)
Edon Zhegrova (Kosovo)