Dias importantes para Kenan Yıldız. Segundo informa hoje o Tuttosport, o turco encerrou o longo período de trabalho no JMedical. A dor no pé esquerdo ainda existe, mas é perfeitamente suportável, como mostram os excelentes resultados do jogador nos últimos testes físicos a que foi submetido. Por isso, ele deve começar a trabalhar em campo na próxima semana. É claro que será à parte, sem o grupo, mas essa é uma etapa importante para vislumbrar o retorno. O retorno, porém, ainda não está próximo. Para vê-lo disputar uma partida oficial, será preciso esperar pelo menos um mês, mas a primeira etapa já foi concluída. Com o ex-jogador do Bayern, o processo será gradual, sem pressa e sem correr riscos. As cargas de trabalho aumentarão com o passar dos dias e serão administradas de acordo com a resposta do corpo.
Juventus: quando Kenan Yıldız volta? Na próxima semana, ele volta a treinar em campo
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QUANDO YILDIZ VOLTA
Se tudo correr bem e não houver imprevistos, Yildiz poderá voltar a treinar com o elenco nos primeiros dias de dezembro, de olho no confronto com o Monza (marcado para o dia 14) ou com a Roma no Olímpico (previsto para o dia 19). Spalletti não tem pressa. Yildiz continua sendo Yildiz, um jogador único, quase insubstituível, mas a evolução de Alajbegovic não obriga a antecipar seu retorno. Entre os jogadores lesionados há mais tempo, o turco será o primeiro a voltar. Locatelli e Thuram permanecerão no J-Medical pelo menos até o fim de dezembro e só serão vistos novamente em 2027.
Qual foi a lesão de Yildiz?
Yildiz disputou apenas uma partida neste ano, contra o Frosinone, em 23 de agosto passado. Foi a única e a última antes da cirurgia no pé esquerdo, realizada no fim de agosto passado, devido a uma fratura na base do quinto metatarso.
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