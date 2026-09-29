Juventus, problema muscular para Owusu

Na Juventus, Augusto Owusu sofreu uma lesão no reto femoral e deverá ficar fora por duas a três semanas. A informação é do Sportmediaset, à espera de confirmação oficial por parte da Juventus. Trata-se de um problema que surgiu na Continassa durante os últimos treinamentos, depois da partida disputada pelo jogador com a camisa da Next Gen contra o Desenzano, na Serie C.





Luciano Spalletti perde assim mais uma peça no meio-campo para os próximos dois compromissos, contra o Cagliari no campeonato e contra o Celta de Vigo na Europa League.