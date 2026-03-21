Juventus, problema com Zhegrova: sua participação contra o Sassuolo está em dúvida

A Juventus enfrenta um contratempo de última hora antes do confronto do campeonato contra o Sassuolo. Edon Zhegrova continua, de fato, em grande dúvida após ter sofrido uma lesão nas últimas horas.





Conforme noticiado pelo La Gazzetta dello Sport, o lateral kosovar teria sofrido uma lesão muscular que coloca seriamente em risco sua participação na partida.





Suas condições estão sob observação rigorosa da equipe médicada Juventus. Após a intensa carga de treinos dos últimos dias, o jogador apresentou sinais de fadiga que exigem muita cautela.



