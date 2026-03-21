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CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, problema com Zhegrova: sua participação contra o Sassuolo está em dúvida

Cansaço muscular para o jogador do Kosovo, que será acompanhado até o último momento antes da partida desta noite

A Juventus enfrenta um contratempo de última hora antes do confronto do campeonato contra o Sassuolo. Edon Zhegrova continua, de fato, em grande dúvida após ter sofrido uma lesão nas últimas horas.


Conforme noticiado pelo La Gazzetta dello Sport, o lateral kosovar teria sofrido uma lesão muscular que coloca seriamente em risco sua participação na partida.


Suas condições estão sob observação rigorosa da equipe médicada Juventus. Após a intensa carga de treinos dos últimos dias, o jogador apresentou sinais de fadiga que exigem muita cautela.


  • A equipe médica recomendou cautela para evitar o risco de possíveis lesões, que poderiam resultar em uma ausência mais longa do que o previsto. Luciano Spalletti acompanha a situação de perto. O objetivo é saber se Zhegrova poderá pelo menos ficar no banco, mas, no momento, a incerteza prevalece.


    A decisão final será tomada pouco antes da partida, quando a lista de convocados for oficializada.




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