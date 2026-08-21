Juventus, problema com David: ele disse não ao Hull City

Na Juventus o mercado de chegadas segue inevitavelmente ligado às saídas. Para poder continuar atuando no mercado, o clube primeiro precisa abrir espaço no elenco e no balanço, a partir de Jonathan David.





Segundo informa o Tuttosport, o atacante canadense recusou a investida do Hull City e, no momento, segue em uma espécie de limbo: não faz parte dos planos técnicos da Juventus, mas ainda não há caminhos particularmente concretos para sua saída.





Uma situação que apresenta semelhanças com a do meio-campo. Kessié segue à espera, mas antes de avançar a Juventus precisa conseguir negociar ao menos dois jogadores do setor. O primeiro nome é o de Arthur, para quem as partes caminham rapidamente para a rescisão de contrato: restam apenas os últimos detalhes a serem definidos.



