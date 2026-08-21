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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, problema com David: ele disse não ao Hull City

Juventus
Mercado da bola
J. David
Hull

O canadense até agora recusou todas as soluções que lhe foram propostas para deixar a Juventus

Na Juventus o mercado de chegadas segue inevitavelmente ligado às saídas. Para poder continuar atuando no mercado, o clube primeiro precisa abrir espaço no elenco e no balanço, a partir de Jonathan David.


Segundo informa o Tuttosport, o atacante canadense recusou a investida do Hull City e, no momento, segue em uma espécie de limbo: não faz parte dos planos técnicos da Juventus, mas ainda não há caminhos particularmente concretos para sua saída.


Uma situação que apresenta semelhanças com a do meio-campo. Kessié segue à espera, mas antes de avançar a Juventus precisa conseguir negociar ao menos dois jogadores do setor. O primeiro nome é o de Arthur, para quem as partes caminham rapidamente para a rescisão de contrato: restam apenas os últimos detalhes a serem definidos.


  • Depois, será necessária outra saída. Miretti segue recebendo elogios, mas a pedida da Juventus, fixada entre 10 e 15 milhões de euros, esfriou até aqui os interessados. Ainda mais complexa é a situação de Koopmeiners: o meio-campista tem um valor residual em balanço de cerca de 30 milhões e, no momento, não há clubes dispostos a investir uma quantia semelhante.


    E é justamente aí que entra em jogo o capítulo dos empréstimos. Com a aproximação da janela das “liquidações”, também aumentam as possibilidades de recorrer a fórmulas temporárias para destravar algumas situações. Uma solução particularmente útil para aqueles jogadores que, vindos de temporadas negativas, hoje são extremamente difíceis de negociar em definitivo.




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