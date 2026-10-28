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Ao VivoIngressos
David RaumGetty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus prioriza reforço para o lado esquerdo: três nomes para Spalletti

Juventus
A. Cambiaso
D. Raum
T. Mitchell
M. Nagida

A Juventus decidiu: em janeiro, vai investir em reforços para os lados do campo

Andrea Cambiaso vem se recuperando, mas seu futuro na Juventus continua sob pressão. De um lado, há rumores sobre o interesse de clubes estrangeiros, entre eles o Barcelona, que segue de olho no jogador. De outro, seu papel de destaque sob o comando de Luciano Spalletti está longe de ser garantido.

Nesse contexto, segundo o Tuttosport, a Juventus passou a considerar prioritária a contratação de um reforço para o lado esquerdo na janela de transferências de janeiro. E três nomes já estão na lista de Massara e Carnevali.


  • NAGIDA PRIMEIRO NOME

    O nome mais viável é o de Mahamadou Aboubakar Nagida, jogador de lado de campo nascido em 2005 e integrante da seleção de Camarões, com contrato com o Rennes.

    Canhoto, soma 11 jogos, um gol e uma assistência. Também foi destaque no confronto direto pela Liga Europa contra a Juventus.

    Por que é o nome mais viável? Porque tem os mesmos empresários de Khephren Thuram e Jeremie Boga, que já têm contrato com a Juventus.

  • MITCHELL

    Tyrick Mitchell é um nome que volta a aparecer, já que há tempos está no radar dos responsáveis pelo mercado da Juventus. Ele é um dos pilares do Crystal Palace, clube ao qual chegou em 2016 e onde completou toda a sua formação nas categorias de base.

    Pode atuar tanto como lateral em uma linha de quatro quanto como ala por toda a faixa do campo e tem contrato até 30 de junho de 2027, o que, porém, adiaria a possibilidade de uma contratação sem custos para o próximo verão.

  • RAUM

    O lateral alemão David Raum, nascido em 1998 e jogador do RB Leipzig, também tem contrato até 30 de junho de 2027. Integrante da seleção alemã, ele é mais um lateral típico de uma linha de quatro defensores do que Mitchell, e o RB Leipzig é um clube que costuma vender jogadores. O fim do contrato ao término da temporada pode facilitar a contratação em janeiro, entre dois clubes que já fecharam vários negócios no passado.

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