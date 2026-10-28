Andrea Cambiaso vem se recuperando, mas seu futuro na Juventus continua sob pressão. De um lado, há rumores sobre o interesse de clubes estrangeiros, entre eles o Barcelona, que segue de olho no jogador. De outro, seu papel de destaque sob o comando de Luciano Spalletti está longe de ser garantido.

Nesse contexto, segundo o Tuttosport, a Juventus passou a considerar prioritária a contratação de um reforço para o lado esquerdo na janela de transferências de janeiro. E três nomes já estão na lista de Massara e Carnevali.



