Uma possibilidade, não uma prioridade. Mas também uma indicação importante: você é valioso, mas não intocável. A Juventus não colocou oficialmente Pierre Kalulu no mercado, mas, caso receba uma boa oferta, poderia decidir vendê-lo. O *Tuttosport* fala em valores: o ex-jogador do Milan, um dos melhores jogadores da Juventus na última temporada, poderia ser negociado por 50 milhões de euros. Esse é o preço estabelecido pela diretoria da Continassa, uma mensagem clara para quem está interessado no zagueiro que se formou no Lyon, especialmente para os clubes da Premier League, que nos últimos meses sondaram o terreno.
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Juventus: Pierre Kalulu pode ser negociado; o valor pedido é de 50 milhões de euros
PRIORIDADE: AS SAÍDAS DE THURAM E BREMER
A chegada surpresa de Celik, tirado da Roma — que estava prestes a renovar seu contrato —, não está ligada ao desejo de se livrar de Kalulu, mas também é verdade que a Juventus precisa levantar recursos para dar a Spalletti os reforços necessários para dar um salto de qualidade. É preciso vender para comprar: até o momento, há muitos jogadores com as malas prontas, mas nenhum com passagem reservada para outro destino. Antes de ouvir propostas por Kalulu, a Juve gostaria de entender se há margem para vender Bremer e, sobretudo, Thuram (atualmente na enfermaria devido a um problema muscular); caso nada aconteça, ela será obrigada a recuperar liquidez com o ex-jogador do Milan, que na camisa da Juve soma 3 gols e 8 assistências em 92 partidas.
QUANTO CUSTOU O KALULU
Em junho de 2025, a Juventus resgatou Kalulu do Milan por 14,3 milhões de euros, mais 0,3 milhão de euros em despesas acessórias e um bônus máximo de 3 milhões. Kalulu está vinculado aos bianconeri por um contrato com vencimento em 2029, no valor de 2,4 milhões de euros líquidos por temporada, mais bônus. Seu custo anual, entre salário e amortização, é de 6,72 milhões de euros. Vendê-lo por 50 milhões de euros significaria obter um lucrativo ganho de capital.
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