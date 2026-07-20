Juventus: Pierre Kalulu pode ser negociado; o valor pedido é de 50 milhões de euros

A chegada surpresa de Celik, tirado da Roma — que estava prestes a renovar seu contrato —, não está ligada ao desejo de se livrar de Kalulu, mas também é verdade que a Juventus precisa levantar recursos para dar a Spalletti os reforços necessários para dar um salto de qualidade. É preciso vender para comprar: até o momento, há muitos jogadores com as malas prontas, mas nenhum com passagem reservada para outro destino. Antes de ouvir propostas por Kalulu, a Juve gostaria de entender se há margem para vender Bremer e, sobretudo, Thuram (atualmente na enfermaria devido a um problema muscular); caso nada aconteça, ela será obrigada a recuperar liquidez com o ex-jogador do Milan, que na camisa da Juve soma 3 gols e 8 assistências em 92 partidas.



