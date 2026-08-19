De agora em diante, a página vira. Tirando a não confirmação de Vlahovic e a não chegada de um goleiro experiente (Alisson ou Dibu Martínez), Spalletti recebeu do mercado os reforços pedidos: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator e a permanência de Boga. E alguém mais ainda pode chegar daqui até 1º de setembro, entre meio-campo e ataque. Além disso, o clube está tentando atender Spalletti também no mercado de saídas, com as saídas de Openda e Adzic (curiosamente ambos marcaram gol na primeira partida oficial da temporada com suas respectivas novas equipes, Lyon e Sassuolo), além de Rouhi, e com as negociações nada fáceis para negociar Di Gregorio, um defensor entre Rugani e Cabal, um meio-campista entre Miretti e Koopmeiners (além do corte de Arthur), e pelo menos um entre David, Milik e Zhegrova. Além disso, a diretoria está acompanhando Spalletti na tentativa de dar confiança ao reencontrado Douglas Luiz.





A partir das 18h30 de domingo, em Frosinone, começará a jogar a primeira verdadeira Juventus 100% de Spalletti, que não terá mais margem para erro. Em caso de largada falsa, apostamos que a sombra de Antonio Conte não demoraria muito para pairar em torno do banco da Juventus.







