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cm grafica inzaghi al hilal 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
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Juventus: os motivos pelos quais Inzaghi é perfeito para suceder Spalletti

Juventus
Mercado da bola
S. Inzaghi

O ex-técnico da Inter e da Lazio é considerado em Turim o perfil ideal para assumir o comando da Juventus no futuro.

A Juventus continua a apoiar Luciano Spalletti, mas já avalia possíveis alternativas para o futuro. O principal alvo seria Simone Inzaghi, embora o clube prefira evitar uma troca de técnico de imediato. Se a situação piorar,haveria duas opções: apostar em Antonio Conte para iniciar um novo projeto ou recorrer temporariamente a Stefano Pioli, sem garantir sua permanência.


Se Spalletti permanecer até o fim da temporada, Inzaghi seria o favorito para comandar a Juventus no futuro. Segundo a Gazzetta dello Sport, o que o tornaria particularmente adequado seria sua capacidade de se adaptar rapidamente a diferentes contextos, valorizar os jogadores e trabalhar em sintonia com as necessidades do clube.

  • Os resultados obtidos na Lazio e na Inter confirmam suas qualidades. Inzaghi conseguiu conquistar a confiança dos jogadores, formando grupos unidos e ambiciosos. Sabe trabalhar tanto com jovens quanto com jogadores consagrados, comandar o vestiário com autoridade e defender publicamente a equipe nos momentos difíceis.


    Seu currículo de títulos também é expressivo: com a Lazio, conquistou uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália; na Inter, venceu um Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e três Supercopas. Apesar de algumas decepções, como as finais de Champions League perdidas e o título do campeonato que escapou, sua trajetória segue positiva. Além dos troféus, contribuiu para valorizar os jogadores e os clubes em que trabalhou.


    É justamente essa capacidade de obter resultados valorizando os recursos disponíveis que pode convencer a Juventus, explica a Gazzetta dello Sport. O clube precisa se reerguer sem comprometer sua sustentabilidade financeira, e Inzaghi é visto como um treinador capaz de se adaptar às limitações financeiras, atuando com atenção no mercado de transferências e sem exigir necessariamente grandes investimentos.


    O técnico também estaria ciente de que, pelo menos inicialmente, teria de aceitar algumas concessões em Turim e apostar em contratações pontuais. Ainda assim, levar a Juventus de volta ao topo seria um desafio especialmente estimulante para sua carreira: uma missão mais complexa do que as anteriores, mas também uma oportunidade de demonstrar ainda mais seu valor.


    Por fim, após dois anos na Arábia Saudita, Inzaghi poderia aceitar um salário compatível com as possibilidades financeiras da Juventus, apostando, eventualmente, em bônus por resultados. Seria uma solução que permitiria à Juventus investir em um treinador ambicioso sem pesar excessivamente no orçamento.



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