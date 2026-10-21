Juventus: os motivos pelos quais Inzaghi é perfeito para suceder Spalletti

Os resultados obtidos na Lazio e na Inter confirmam suas qualidades. Inzaghi conseguiu conquistar a confiança dos jogadores, formando grupos unidos e ambiciosos. Sabe trabalhar tanto com jovens quanto com jogadores consagrados, comandar o vestiário com autoridade e defender publicamente a equipe nos momentos difíceis.





Seu currículo de títulos também é expressivo: com a Lazio, conquistou uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália; na Inter, venceu um Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e três Supercopas. Apesar de algumas decepções, como as finais de Champions League perdidas e o título do campeonato que escapou, sua trajetória segue positiva. Além dos troféus, contribuiu para valorizar os jogadores e os clubes em que trabalhou.





É justamente essa capacidade de obter resultados valorizando os recursos disponíveis que pode convencer a Juventus, explica a Gazzetta dello Sport. O clube precisa se reerguer sem comprometer sua sustentabilidade financeira, e Inzaghi é visto como um treinador capaz de se adaptar às limitações financeiras, atuando com atenção no mercado de transferências e sem exigir necessariamente grandes investimentos.





O técnico também estaria ciente de que, pelo menos inicialmente, teria de aceitar algumas concessões em Turim e apostar em contratações pontuais. Ainda assim, levar a Juventus de volta ao topo seria um desafio especialmente estimulante para sua carreira: uma missão mais complexa do que as anteriores, mas também uma oportunidade de demonstrar ainda mais seu valor.





Por fim, após dois anos na Arábia Saudita, Inzaghi poderia aceitar um salário compatível com as possibilidades financeiras da Juventus, apostando, eventualmente, em bônus por resultados. Seria uma solução que permitiria à Juventus investir em um treinador ambicioso sem pesar excessivamente no orçamento.







