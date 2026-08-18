Guglielmo Vicario é o novo jogador da Juventus. O goleiro italiano assinou o contrato que o vinculará ao clube, completando assim uma das últimas etapas formais que levaram, no início da tarde desta quinta-feira, à oficialização do acordo que o leva a Turim vindo do Tottenham.





O acordo entre os clubes foi fechado com base em um empréstimo sem custos, com a Juventus garantindo também uma opção de compra em definitivo. O valor da opção de compra está fixado em 8 milhões de euros, aos quais poderão ser somados outros 2 milhões em bônus. Trata-se, portanto, de uma operação que permitirá à Juventus avaliar Vicario ao longo da temporada antes de decidir se exercerá ou não a opção de compra em definitivo.



