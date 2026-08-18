Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Grafica Vicario Juventus hdCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus oficializa Vicario: os valores e o número da camisa

Juventus
Mercado da bola
G. Vicario
Tottenham

O goleiro chega por empréstimo com opção de compra

Guglielmo Vicario é o novo jogador da Juventus. O goleiro italiano assinou o contrato que o vinculará ao clube, completando assim uma das últimas etapas formais que levaram, no início da tarde desta quinta-feira, à oficialização do acordo que o leva a Turim vindo do Tottenham.


O acordo entre os clubes foi fechado com base em um empréstimo sem custos, com a Juventus garantindo também uma opção de compra em definitivo. O valor da opção de compra está fixado em 8 milhões de euros, aos quais poderão ser somados outros 2 milhões em bônus. Trata-se, portanto, de uma operação que permitirá à Juventus avaliar Vicario ao longo da temporada antes de decidir se exercerá ou não a opção de compra em definitivo.


  • O número da camisa

    Depois da assinatura do jogador, de fato chega o comunicado oficial da Juventus, que oficializa de forma definitiva o início da nova aventura do goleiro nascido em 1996 pelo clube de Turim.


    Assim, Vicario abre um novo capítulo na carreira depois da passagem pelo Tottenham, com o retorno à Itália: agora, o goleiro será chamado a brigar pelo seu espaço e pela confiança dentro do elenco da Juventus.


    Em Turim, Vicario vestirá a camisa número 25, pronto para começar oficialmente sua experiência na Juventus assim que chegar o anúncio do clube.



    • Publicidade

  • O COMUNICADO

    A seguir, o comunicado da Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. comunica que chegou a um acordo com o Tottenham Hotspur FC para a aquisição temporária, sem custos, até 30 de junho de 2027, dos direitos às

    prestações esportivas do jogador Guglielmo Vicario. O acordo prevê ainda a opção de a Juventus adquirir em definitivo o direito às prestações esportivas do jogador. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 8 milhões; esse valor poderá ser aumentado, durante a vigência do contrato de prestação esportiva com o jogador, em um montante não superior a € 2 milhões, com o alcance de determinados objetivos".








    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Campeonato Italiano
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV